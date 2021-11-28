https://arabic.sputniknews.com/20211128/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصات-لإطلاق-صواريخ-بالستية-مرتبطة-بمطار-صنعاء-1053371964.html

التحالف العربي يعلن تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء

التحالف العربي يعلن تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، إنه دمر منصات لإطلاق صواريخ باليستية مرتبطة بمطار العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T19:07+0000

2021-11-28T19:07+0000

2021-11-28T19:07+0000

اليمن

أنصار الله

مطار صنعاء

صواريخ باليستية

التحالف العربي

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جاء ذلك في بيان للتحالف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وقال التحالف إنه نفذ ضربات جوية على العاصمة اليمنية دمر خلالها "منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء".وأضاف: "دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بقاعدة الديلمي"، الجوية، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتر شمالي العاصمة بجوار مطار صنعاء الدولي.واتهم التحالف العربي "أنصار الله" باستخدام مواقع "ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود"، معتبرا أن مطار صنعاء "قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي"، وفق نص البيان.وشدد التحالف على أنه سيتخذ "إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".في سياق متصل، قالت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله" إن ما سمته "طيران العدوان شن 3 غارات مساء اليوم الأحد، على مطار صنعاء الدولي".واعتبرت القناة أن "استهداف طيران العدوان للعاصمة صنعاء، يأتي في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام".وكان التحالف العربي، أعلن الأربعاء الماضي بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء، مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، دون تحديدها.وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحالف-العربي-بدء-تنفيذ-ضربات-جوية-لأهداف-عسكرية-مشروعة-في-صنعاء-1052660963.html

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اليمن, أنصار الله, مطار صنعاء, صواريخ باليستية, التحالف العربي