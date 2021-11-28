التحالف العربي يعلن مقتل نحو 100 عنصر من "أنصار الله" في 15 عملية عسكرية

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن التحالف نفذ 15 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في الجوف ومأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 أشخاص من "أنصار الله".وصعّد التحالف العربي من العمليات الجوية في مأرب الغنية بالنفط لدعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله" هناك.وتصاعد القتال في مأرب منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن.ويوجد في المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، ويمثل القتال فيها أحد جوانب الحرب اليمنية التي تعاني منها البلاد منذ نحو 7 سنوات بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا التي تسعى لاستعادة العاصمة بدعم من السعودية.
أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن التحالف نفذ 15 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في الجوف ومأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 أشخاص من "أنصار الله".
وصعّد التحالف العربي من العمليات الجوية في مأرب الغنية بالنفط لدعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله" هناك.
وتصاعد القتال في مأرب منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن.
ويوجد في المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، ويمثل القتال فيها أحد جوانب الحرب اليمنية التي تعاني منها البلاد منذ نحو 7 سنوات بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا التي تسعى لاستعادة العاصمة بدعم من السعودية.