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https://arabic.sputniknews.com/20211128/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-نحو-100-عنصر-من-أنصار-الله-في-15-عملية-عسكرية-1053361966.html
التحالف العربي يعلن مقتل نحو 100 عنصر من "أنصار الله" في 15 عملية عسكرية
التحالف العربي يعلن مقتل نحو 100 عنصر من "أنصار الله" في 15 عملية عسكرية
أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله"... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:34+0000
2021-11-28T14:34+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن التحالف نفذ 15 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في الجوف ومأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 أشخاص من "أنصار الله".وصعّد التحالف العربي من العمليات الجوية في مأرب الغنية بالنفط لدعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله" هناك.وتصاعد القتال في مأرب منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن.ويوجد في المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، ويمثل القتال فيها أحد جوانب الحرب اليمنية التي تعاني منها البلاد منذ نحو 7 سنوات بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا التي تسعى لاستعادة العاصمة بدعم من السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/المبعوث-الأممي-الهجوم-المستمر-على-مأرب-تسبب-في-تداعيات-متوالية-في-جميع-أنحاء-اليمن-1053065584.html
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أخبار اليمن الأن

التحالف العربي يعلن مقتل نحو 100 عنصر من "أنصار الله" في 15 عملية عسكرية

14:34 GMT 28.11.2021
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021
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أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن التحالف نفذ 15 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في الجوف ومأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 أشخاص من "أنصار الله".
وصعّد التحالف العربي من العمليات الجوية في مأرب الغنية بالنفط لدعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله" هناك.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
24 نوفمبر, 11:29 GMT
وتصاعد القتال في مأرب منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن.
ويوجد في المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، ويمثل القتال فيها أحد جوانب الحرب اليمنية التي تعاني منها البلاد منذ نحو 7 سنوات بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا التي تسعى لاستعادة العاصمة بدعم من السعودية.
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