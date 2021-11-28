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الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا
أدخلت القوات الأمريكية 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:25+0000
2021-11-28T12:25+0000
العالم العربي
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وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن: "رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كم شرق مدينة القامشلي".وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.يذكر أنه في الحادي عشر من الشهر الحالي اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-الأمريكي-يحاول-تجنيد-سكان-قرية-كانت-منطلقا-لصواريخ-استهدفت-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1053336926.html
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العالم العربي

الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا

12:25 GMT 28.11.2021
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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أدخلت القوات الأمريكية 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن: "رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كم شرق مدينة القامشلي".
وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.
يذكر أنه في الحادي عشر من الشهر الحالي اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.
الجيش الأمريكي يحاول تجنيد سكان قرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الجيش الأمريكي يحاول تجنيد سكان قرية كانت منطلقا لصواريخ استهدفت قاعدة له شرقي سوريا
أمس, 17:28 GMT
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