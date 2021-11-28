https://arabic.sputniknews.com/20211128/الجيش-الأمريكي-يدخل-100-شاحنة-وصهريج-إلى-قاعدته-شمال-شرقي-سوريا-1053356244.html

الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا

أدخلت القوات الأمريكية 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T12:25+0000

2021-11-28T12:25+0000

2021-11-28T12:25+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103767/09/1037670905_0:284:4053:2564_1920x0_80_0_0_7efc64df48e1c83d0775ee2a027d584b.jpg

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن: "رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كم شرق مدينة القامشلي".وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.يذكر أنه في الحادي عشر من الشهر الحالي اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-الأمريكي-يحاول-تجنيد-سكان-قرية-كانت-منطلقا-لصواريخ-استهدفت-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1053336926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي