الجيش الياباني يلغي مناورات عسكرية للحفاظ على أزهار الكرز

ويقع جبل "يايداكي" في شبه جزيرة "موتوبو"، والمعروف في جميع أنحاء اليابان بزقاقه المؤدي إلى القمة، وتم زرع نحو 700 شجرة من نوع ساكورا على طول الزقاق، والتي تزهر في مناخ أوكيناوا الدافئ بالفعل في نهاية يناير/ كانون الثاني وبداية فبراير/ شباط.ويأتي الناس من جميع أنحاء البلاد إلى هناك للاستمتاع بأول مهرجان لتفتح أزهار الكرز، وفقًا لإذاعة "إن إتش كي" اليابانية.ونظّم نحو عشرين من السكان المحليين اعتصامًا للمطالبة بإلغاء المناورات في المنطقة التي تنمو فيها أزهار الكرز بعد علمهم أن الجيش يعتزم إجراء تدريبات في منطقة زقاق الكرز، وألغت القيادة العسكرية اليابانية التدريبات استجابًة لمطالب السكان.
اعتصم السكان المحليون في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية الجنوبية احتجاجًا على الجيش الذي كان ينوي إجراء تدريبات عسكرية، بسبب مخاوف من أن تتسبب المعدات في إتلاف أغصان أزهار الكرز.
ويقع جبل "يايداكي" في شبه جزيرة "موتوبو"، والمعروف في جميع أنحاء اليابان بزقاقه المؤدي إلى القمة، وتم زرع نحو 700 شجرة من نوع ساكورا على طول الزقاق، والتي تزهر في مناخ أوكيناوا الدافئ بالفعل في نهاية يناير/ كانون الثاني وبداية فبراير/ شباط.
ونظّم نحو عشرين من السكان المحليين اعتصامًا للمطالبة بإلغاء المناورات في المنطقة التي تنمو فيها أزهار الكرز بعد علمهم أن الجيش يعتزم إجراء تدريبات في منطقة زقاق الكرز، وألغت القيادة العسكرية اليابانية التدريبات استجابًة لمطالب السكان.