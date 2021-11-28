https://arabic.sputniknews.com/20211128/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-جلب-آلاف-المهاجرين-من-إثيوبيا-خلال-أسابيع-1053361759.html

الحكومة الإسرائيلية تصادق على جلب آلاف المهاجرين من إثيوبيا خلال أسابيع

الحكومة الإسرائيلية تصادق على جلب آلاف المهاجرين من إثيوبيا خلال أسابيع

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لجلب آلاف المهاجرين الإثيوبيين في غضون أسابيع قليلة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T14:45+0000

2021-11-28T14:45+0000

2021-11-28T14:45+0000

إسرائيل

إثيوبيا

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وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على جلب المنتظرين في مخيمات في إثيوبيا، الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل.وقدمت الاقتراح وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا، وهي من أصول إثيوبية، بعد مناقشات مطولة مع وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وبموافقة وزراء المال والصحة والخارجية والدفاع.ومن المقرر أن يخضع المهاجرون للحجر الصحي بمجرد وصولهم إلى إسرائيل، التي تبدأ اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين إغلاق أجوائها خوفا من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون.وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، تصاعدت الدعوات في إسرائيل لجلب نحو 10 آلاف يهودي يقيمون في مخيمات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وجوندار شمالي البلاد انتظارا للسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل، بدعوى وجود خطر يتهدد حياتهم في إثيوبيا في ظل احتدام المعارك بين الحكومة وقوات المتمردين.وبحسب التقديرات، فإن السواد الأعظم من المنتظرين في المخيمات ينطبق عليهم شرط أن يكون لديهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل.وكانت إسرائيل قد خصصت في الميزانية الحالية التي تم إقرارها، في وقت سابق من الشهر الجاري، 570 مليون شيكل (180 مليون دولار) لجلب المهاجرين من إثيوبيا. وفي حال الحاجة إلى ميزانية إضافية، سيُطلب من الحكومة الموافقة على ذلك في قرار حكومي حتى لا يكون هناك تأخير في إحضارهم إلى إسرائيل.وعلى مدى سنوات طويلة، استقدمت إسرائيل الآلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين الذين بلغ عددهم حتى نهاية عام 2017 نحو 148 ألفا، من بينهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل، بحسب أرقام رسمية.

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إسرائيل, إثيوبيا