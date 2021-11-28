الرئيس الإيراني: علاقاتنا الجيدة مع تركيا تصب في مصلحة المنطقة

وحسب تصريحات له، قال رئيسي: "يمكن لإيران وتركيا تقريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي من خلال تحسين المستوى للتجارة والتبادلات".ولفت إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة إرنا.تصريحات رئيسي جاءت خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.وعن علاقات بلاده بتركيا وأذربيجان، قال الرئيس الإيراني: "هذه الدول الثلاث لديها العديد من القواسم الثقافية والدينية والعقائدية المشتركة، ويجب ألا نسمح بتعكير هذه العلاقات، بل يجب أن نخيب آمال أعدائنا المشتركين من خلال تقريب العلاقات قدر الإمكان".من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "بإمكاننا إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين البلدين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية".ولفت أردوغان إلى ضرورة وجود ترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة.وقال: "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".
ولفت إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة إرنا.
تصريحات رئيسي جاءت خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.
وعن علاقات بلاده بتركيا وأذربيجان، قال الرئيس الإيراني: "هذه الدول الثلاث لديها العديد من القواسم الثقافية والدينية والعقائدية المشتركة، ويجب ألا نسمح بتعكير هذه العلاقات، بل يجب أن نخيب آمال أعدائنا المشتركين من خلال تقريب العلاقات قدر الإمكان".
من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "بإمكاننا إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين البلدين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية".
ولفت أردوغان إلى ضرورة وجود ترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة.
وقال: "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".