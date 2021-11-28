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الرئيس اللبناني عن الشعب الفلسطيني: يجب إنهاء معاناته وإعادة الحق لأصحابه
الرئيس اللبناني عن الشعب الفلسطيني: يجب إنهاء معاناته وإعادة الحق لأصحابه
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أنه يجب إعادة الحق لأصحابه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:27+0000
2021-11-28T10:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول عون، إنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإعادة الحق لأصحابه وتحقيق السلام الشامل.وتابع الرئيس اللبناني: "يجب أن يتم إنهاء هذه المعاناة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".وأكد ميشال عون أهمية أن يتم تأمين عودة فلسطينيي الشتات إلى ديارهم التي تم تشريدهم منها، وفقا لحق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الرئيس اللبناني إنه يجب العمل على غوث اللاجئين قبل أن تتم عودتهم، مشيرا إلى أهمية وجود نص لحماية الأماكن المقدسة إضافة إلى وضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
https://arabic.sputniknews.com/20210330/السلطات-المغربية-تفرق-بالقوة-وقفة-تضامنية-مع-الشعب-الفلسطيني-في-ذكرى-يوم-الأرض-1048522724.html
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أخبار فلسطين اليوم

الرئيس اللبناني عن الشعب الفلسطيني: يجب إنهاء معاناته وإعادة الحق لأصحابه

10:27 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Abedal Kader Al-Bai مسيرة شعبية حاشدة في بيروت دعماً للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، لبنان 18 مايو 2021
 مسيرة شعبية حاشدة في بيروت دعماً للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، لبنان 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Abedal Kader Al-Bai
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أنه يجب إعادة الحق لأصحابه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول عون، إنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإعادة الحق لأصحابه وتحقيق السلام الشامل.
وتابع الرئيس اللبناني: "يجب أن يتم إنهاء هذه المعاناة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأكد ميشال عون أهمية أن يتم تأمين عودة فلسطينيي الشتات إلى ديارهم التي تم تشريدهم منها، وفقا لحق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
السلطات المغربية تفرق بالقوة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
30 مارس, 22:45 GMT
وقال الرئيس اللبناني إنه يجب العمل على غوث اللاجئين قبل أن تتم عودتهم، مشيرا إلى أهمية وجود نص لحماية الأماكن المقدسة إضافة إلى وضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
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