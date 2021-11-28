https://arabic.sputniknews.com/20211128/الرئيس-اللبناني-عن-الشعب-الفلسطيني-يجب-إنهاء-معاناته-وإعادة-الحق-لأصحابه-1053350577.html

الرئيس اللبناني عن الشعب الفلسطيني: يجب إنهاء معاناته وإعادة الحق لأصحابه

الرئيس اللبناني عن الشعب الفلسطيني: يجب إنهاء معاناته وإعادة الحق لأصحابه

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أنه يجب إعادة الحق لأصحابه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T10:27+0000

2021-11-28T10:27+0000

2021-11-28T10:27+0000

أخبار فلسطين اليوم

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ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول عون، إنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإعادة الحق لأصحابه وتحقيق السلام الشامل.وتابع الرئيس اللبناني: "يجب أن يتم إنهاء هذه المعاناة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".وأكد ميشال عون أهمية أن يتم تأمين عودة فلسطينيي الشتات إلى ديارهم التي تم تشريدهم منها، وفقا لحق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الرئيس اللبناني إنه يجب العمل على غوث اللاجئين قبل أن تتم عودتهم، مشيرا إلى أهمية وجود نص لحماية الأماكن المقدسة إضافة إلى وضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

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أخبار فلسطين اليوم