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السعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي
السعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أمس السبت، توجيها جديدا بشأن الحرم المكي. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:06+0000
2021-11-28T12:06+0000
السعودية
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وأفادت صحيفة الرياض، أمس السبت، أن الوزارة السعودية أصدرت توجيها لأصحاب العقارات والمساكن الواقعة في نطاق مشروع تطوير الساحة المحيطة بالحرم المكي.وناشدت الوزارة السعودية، ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي، أصحاب العقارات جميعهم، الواقعة ضمن نطاق المشروع، والذين لم يراجعوا لجنة التطوير، بسرعة مراجعتها.وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية هؤلاء المواطنين بسرعة التوجه إلى اللجنة لمراجعتها، في مقرها الكائن في مجمّع الدوائر الحكومية في مزدلفة مبنى (17)، مصطحبين جميع الأوراق الثبوتية.وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الثلاثاء الماضي، قرارا بشأن الحرم المكي.وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها".كما قرر المجلس الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناء على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي موضوعات عدة متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.
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السعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي

12:06 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / Str صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020
 صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Str
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أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أمس السبت، توجيها جديدا بشأن الحرم المكي.
وأفادت صحيفة الرياض، أمس السبت، أن الوزارة السعودية أصدرت توجيها لأصحاب العقارات والمساكن الواقعة في نطاق مشروع تطوير الساحة المحيطة بالحرم المكي.
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وناشدت الوزارة السعودية، ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي، أصحاب العقارات جميعهم، الواقعة ضمن نطاق المشروع، والذين لم يراجعوا لجنة التطوير، بسرعة مراجعتها.
وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية هؤلاء المواطنين بسرعة التوجه إلى اللجنة لمراجعتها، في مقرها الكائن في مجمّع الدوائر الحكومية في مزدلفة مبنى (17)، مصطحبين جميع الأوراق الثبوتية.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الثلاثاء الماضي، قرارا بشأن الحرم المكي.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن "المجلس الأعلى للقضاء السعودي، أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها".
كما قرر المجلس الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناء على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء السعودي موضوعات عدة متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.
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