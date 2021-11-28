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https://arabic.sputniknews.com/20211128/السلطات-الألمانية-تضبط-عمليات-تطعيم-بلقاح-مزور-ضد-فيروس-كورونا-1053344603.html
السلطات الألمانية تضبط عمليات تطعيم بلقاح مزور ضد فيروس كورونا
السلطات الألمانية تضبط عمليات تطعيم بلقاح مزور ضد فيروس كورونا
أوقفت السلطات الألمانية عملية التطعيم، يوم أمس السبت، بالقرب من مطار لوبيك في شليسفيغ هولشتاين، حيث يُزعم أنه تم تلقيح المواطنين بلقاح غير معتمد، وفقًا لبيان... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T06:36+0000
2021-11-28T06:36+0000
2021-11-28T06:36+0000
العالم
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ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، فإن عملية التلقيح بالقرب من مطار لوبيك تعود إلى الطبيب ورجل الأعمال وينفريد ستيكر، الذي طور لقاحًا خاصًا ضد فيروس كورونا.تم التطعيم أكثر من 50 شخصا قبل أن يوقف ضباط إنفاذ القانون العملية ويغلقوا المكان.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/ألمانيا-في-خطر-وزير-الصحة-يعارض-التطعيم-الإجباري-ضد-كورونا-لاعتبارات-أخلاقية-وقانونية-1052651104.html
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العالم
السلطات الألمانية تضبط عمليات تطعيم بلقاح مزور ضد فيروس كورونا
أوقفت السلطات الألمانية عملية التطعيم، يوم أمس السبت، بالقرب من مطار لوبيك في شليسفيغ هولشتاين، حيث يُزعم أنه تم تلقيح المواطنين بلقاح غير معتمد، وفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة لوبيك.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، فإن عملية التلقيح بالقرب من مطار لوبيك تعود إلى الطبيب ورجل الأعمال وينفريد ستيكر، الذي طور لقاحًا خاصًا ضد فيروس كورونا.
وبحسب بيان ضباط إنفاذ القانون: "في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، عثرت الشرطة على حوالي 80 شخصًا أمام المطار، ومع مرور الوقت زاد عدد الأشخاص، وتبين أن التطعيم يتم بلقاح غير مصرح باستخدامه".
تم التطعيم أكثر من 50 شخصا قبل أن يوقف ضباط إنفاذ القانون العملية ويغلقوا المكان.