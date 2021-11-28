السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو

تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه.قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة غواتيمالا إلى ميامي.
قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من غواتيمالا، في رحلة استمرت لـ 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي يوم أمس السبت.
تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADEpic.twitter.com/qMPP5jjDvb