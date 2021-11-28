https://arabic.sputniknews.com/20211128/السلطات-الأمريكية-تلقي-القبض-على-مهاجر-مختبئ-في-حجرة-عجلة-طائرة-قادمة-إلى-مياميفيديو-1053347074.html

السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو

السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو

قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من غواتيمالا، في رحلة استمرت لـ 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T08:38+0000

2021-11-28T08:38+0000

2021-11-28T08:42+0000

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تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه.قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة غواتيمالا إلى ميامي.

https://arabic.sputniknews.com/20210712/أمريكا-مطالبات-بتحويل-مكان-العقار-المنهار-بميامي-إلى-نصب-تذكاري-1049552544.html

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