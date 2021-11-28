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https://arabic.sputniknews.com/20211128/السلطات-الأمريكية-تلقي-القبض-على-مهاجر-مختبئ-في-حجرة-عجلة-طائرة-قادمة-إلى-مياميفيديو-1053347074.html
السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو
السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو
قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من غواتيمالا، في رحلة استمرت لـ 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:38+0000
2021-11-28T08:42+0000
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تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه.قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة غواتيمالا إلى ميامي.
https://arabic.sputniknews.com/20210712/أمريكا-مطالبات-بتحويل-مكان-العقار-المنهار-بميامي-إلى-نصب-تذكاري-1049552544.html
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السلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو

08:38 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 08:42 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / JOE RAEDLE
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قال مسؤولون أمريكيون إن راكبًا اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قادمة من غواتيمالا، في رحلة استمرت لـ 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي يوم أمس السبت.
تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الولايات المتحدة، وقال مسؤولون لصحيفة "نيويورك بوست" إن الجمارك ودوريات الحدود نقلوه إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
يظهر مقطع فيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن موظفي المطار يساعدون الراكب على الجلوس ويقدمون له بعض الماء، ويُظهر الفيديو الحجرة الميكانيكية الصغيرة حيث اختبأ الرجل نفسه.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان: "يتعرض الأشخاص لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل حجرة عجلات الطائرات".
قال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إن الرجل بقي في الجو لمدة ساعتين و50 دقيقة تقريبًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية 1182 من مدينة غواتيمالا إلى ميامي.
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