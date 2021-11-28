الشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان

قال رئيس المديرية العامة للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العقيد سيرغي كورالينكو، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إنه في عام 2018 تمت هزيمة الإرهابيين في هذه الأماكن بعد تنفيذ مهمة عسكرية من قبل القوات المسلحة السورية بمساعدة القوات الجوية الروسية.وأضاف: "خصوصية مرتفعات الجولان منزوعة السلاح هي أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تكون في هذه المنطقة، باستثناء قوات الأمم المتحدة".في عام 1974، تم توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل حول منطقة الفصل بينهما، ومنذ ذلك العام، أصبحت المواقع في مرتفعات الجولان تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة، لكن المسلحين سيطروا عليها تدريجياً منذ عام 2012.
مرتفعات الجولان من أصعب وأخطر المناطق في سوريا، فيها تقوم الشرطة العسكرية الروسية بواجبها في الحرب ضد الإرهاب المستمرة منذ عام 2011.
قال رئيس المديرية العامة للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العقيد سيرغي كورالينكو، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إنه في عام 2018 تمت هزيمة الإرهابيين في هذه الأماكن بعد تنفيذ مهمة عسكرية من قبل القوات المسلحة السورية بمساعدة القوات الجوية الروسية.
وأضاف: "خصوصية مرتفعات الجولان منزوعة السلاح هي أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تكون في هذه المنطقة، باستثناء قوات الأمم المتحدة".
وختم: "الناس لا يموتون اليوم في مرتفعات الجولان. يرى الناس أنه إذا وجد العلم الروسي، فهناك سلام في هذه المنطقة، وهناك حماية، العلم الروسي رمز القوة، وحماية السكان".
في عام 1974، تم توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل حول منطقة الفصل بينهما، ومنذ ذلك العام، أصبحت المواقع في مرتفعات الجولان تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة، لكن المسلحين سيطروا عليها تدريجياً منذ عام 2012.