تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/الشرطة-العسكرية-الروسية-توضح-نتائج-عملها-في-مرتفعات-الجولان-1053350009.html
الشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان
الشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان
مرتفعات الجولان من أصعب وأخطر المناطق في سوريا، فيها تقوم الشرطة العسكرية الروسية بواجبها في الحرب ضد الإرهاب المستمرة منذ عام 2011. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:04+0000
2021-11-28T10:04+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049074196_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_52382dbc0aca83238cb7e427e7259c4f.jpg
قال رئيس المديرية العامة للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العقيد سيرغي كورالينكو، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إنه في عام 2018 تمت هزيمة الإرهابيين في هذه الأماكن بعد تنفيذ مهمة عسكرية من قبل القوات المسلحة السورية بمساعدة القوات الجوية الروسية.وأضاف: "خصوصية مرتفعات الجولان منزوعة السلاح هي أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تكون في هذه المنطقة، باستثناء قوات الأمم المتحدة".في عام 1974، تم توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل حول منطقة الفصل بينهما، ومنذ ذلك العام، أصبحت المواقع في مرتفعات الجولان تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة، لكن المسلحين سيطروا عليها تدريجياً منذ عام 2012.
https://arabic.sputniknews.com/20211018/صدقي-المقت-لـسبوتنيك-ندعو-روسيا-لمنع-جرائم-إسرائيل-بحق-السوريين-في-الجولان-المحتل-1050471348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049074196_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_fd61c7684e2ff3b9221325d092595c82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

الشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان

10:04 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Mohammad An-Nejimأهالي الجولان المحتل يقترعون على طريقتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، 26 مايو 2021
أهالي الجولان المحتل يقترعون على طريقتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Mohammad An-Nejim
تابعنا عبر
مرتفعات الجولان من أصعب وأخطر المناطق في سوريا، فيها تقوم الشرطة العسكرية الروسية بواجبها في الحرب ضد الإرهاب المستمرة منذ عام 2011.
قال رئيس المديرية العامة للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العقيد سيرغي كورالينكو، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، إنه في عام 2018 تمت هزيمة الإرهابيين في هذه الأماكن بعد تنفيذ مهمة عسكرية من قبل القوات المسلحة السورية بمساعدة القوات الجوية الروسية.
وأضاف: "خصوصية مرتفعات الجولان منزوعة السلاح هي أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تكون في هذه المنطقة، باستثناء قوات الأمم المتحدة".

وختم: "الناس لا يموتون اليوم في مرتفعات الجولان. يرى الناس أنه إذا وجد العلم الروسي، فهناك سلام في هذه المنطقة، وهناك حماية، العلم الروسي رمز القوة، وحماية السكان".

في عام 1974، تم توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل حول منطقة الفصل بينهما، ومنذ ذلك العام، أصبحت المواقع في مرتفعات الجولان تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة، لكن المسلحين سيطروا عليها تدريجياً منذ عام 2012.
عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2021
صدقي المقت لـ"سبوتنيك": ندعو روسيا لمنع جرائم إسرائيل بحق السوريين في الجولان المحتل
18 أكتوبر, 19:21 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:17 GMTهبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
10:08 GMTدولة جديدة ترصد أول إصابتين بـ"أوميكرون" لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا
10:08 GMTبريطانيا تدرس توسيع دائرة الجرعة الثالثة لتفادي خطورة "أوميكرون"
10:04 GMTالشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان
10:02 GMTإعلام: موقع تابع للجيش الإسرائيلي عرضة للاختراق الإلكتروني
09:59 GMT3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"
09:45 GMT الصورة الأولى لمتحور "أوميكرون" تكشف سبب خطورته
09:45 GMTمحمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية
09:43 GMTصحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"
09:41 GMTأحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
09:41 GMTنائب وزير الصحة المكسيكي عن متحور كورونا الجديد: لم يثبت أنه أكثر ضراوة
09:28 GMTانهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
09:22 GMT3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
09:21 GMTالبورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق
09:18 GMTنقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية
09:08 GMT خرق أمني جديد... خرائط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض على الإنترنت
08:56 GMTصور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
08:49 GMTملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط
08:45 GMTخبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
08:38 GMTالسلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو