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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الصراع-السياسي-العراقي-إلى-التوافق-أم-التعقيد؟-1053356477.html
الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة الماضية، أن "الأجهزة الأمنية بات لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:32+0000
2021-11-28T12:40+0000
راديو
أين الحقيقة؟
العراق
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الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
وسيتم خلال أيام الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ما سماه "الكشف عن المكشوف"، في استهداف منزل رئيس الوزراء.فهل الإعلان عن المتورطين سيعقد المشهد السياسي العراقي بصورة أكبر؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وتابع الشريفي بالقول، "كانت التظاهرات المعترضة على نتائج الانتخابات تريد تقديم تضحية من أجل محاكمة الكاظمي، وهو ما حصل فعلا عندما سقط متظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء، وهي ورقة شكلت ضغطا على الكاظمي، وقد تكون حادثة محاولة الاغتيال أشبه بمبدأ واحدة بواحدة، أي سيتم التجاوز على حادثة الاغتيال مقابل التجاوز عن حادثة سقوط متظاهرين، التي من الممكن أن تدين الكاظمي وحكومته، ومعنى ذلك أن هناك إدارة للصراع بين الطرفين".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون
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راديو, أين الحقيقة؟, العراق, аудио

الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟

12:32 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 12:40 GMT 28.11.2021)
الصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة الماضية، أن "الأجهزة الأمنية بات لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل الكاظمي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف اغتياله.
وسيتم خلال أيام الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".
ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ما سماه "الكشف عن المكشوف"، في استهداف منزل رئيس الوزراء.
فهل الإعلان عن المتورطين سيعقد المشهد السياسي العراقي بصورة أكبر؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"واضح أن الحكومة مترددة في الإعلان بشكل مقنع عن تفاصيل حادثة محاولة الاغتيال والجهة التي تقف خلفها، مع العلم أن القضية تعد قضية رأي عام، كون أن محاولة الاغتيال استهدفت هيبة الدولة وليس فقط رئيس الوزراء، وعدم وجود إجابات لهذه القضية تستدعي التشكيك".
وتابع الشريفي بالقول، "كانت التظاهرات المعترضة على نتائج الانتخابات تريد تقديم تضحية من أجل محاكمة الكاظمي، وهو ما حصل فعلا عندما سقط متظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء، وهي ورقة شكلت ضغطا على الكاظمي، وقد تكون حادثة محاولة الاغتيال أشبه بمبدأ واحدة بواحدة، أي سيتم التجاوز على حادثة الاغتيال مقابل التجاوز عن حادثة سقوط متظاهرين، التي من الممكن أن تدين الكاظمي وحكومته، ومعنى ذلك أن هناك إدارة للصراع بين الطرفين".
وأضاف الشريفي قائلا، "هذا الصراع إما أن يصل إلى حد الاشتباك وإما أن يصل إلى حد التوافق، فالطرفان في مأزق، لكن الأقرب فيه أن تتم بينهما صفقة، وهو ما سيشكل استفزازا للرأي العام العراقي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون
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