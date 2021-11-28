العراق... العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين

ونقل موقع السومرية نيوز، ظهر اليوم الأحد، بيانا عن وزارة الدفاع العراقية، أن قوة من مقر السرية الثانية، الفوج الثاني، لواء المشاة 95، التابع للوزارة قامت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش للمشروع الإروائي، ضمن قاطع المسؤولية بالقرب من حاوي العظيم.وأكد بيان الدفاع العراقية أنه عثر خلال العملية العسكرية على مضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم العثور على مخلفات للعصابات الإرهابية داخل المضافتين.وفي السياق نفسه، أحبطت قوات البيشمركة، أمس السبت، هجوما إرهابيا نفذه تنظيم "داعش" ضمن منطقة كولجو في قضاء كفري بمحافظة ديالى العراقية.وهاجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو، بحسب بيان صادر عن إعلام البيشمركة حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.وتابع البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابيي داعش".يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، ضبط مضافتين لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.
ونقل موقع السومرية نيوز، ظهر اليوم الأحد، بيانا عن وزارة الدفاع العراقية، أن قوة من مقر السرية الثانية، الفوج الثاني، لواء المشاة 95، التابع للوزارة قامت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش للمشروع الإروائي، ضمن قاطع المسؤولية بالقرب من حاوي العظيم.
وهاجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو، بحسب بيان صادر عن إعلام البيشمركة حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.
وتابع البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابيي داعش".
يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.