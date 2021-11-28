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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الكرملين-يأمل-أن-يلتقي-بوتين-وبايدن-قبل-نهاية-العام-1053369033.html
الكرملين يأمل أن يلتقي بوتين وبايدن قبل نهاية العام
الكرملين يأمل أن يلتقي بوتين وبايدن قبل نهاية العام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يأمل أن يجري اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قبل... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T17:02+0000
2021-11-28T17:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر: "التاريخ لا يزال غير معروف. نحن نأمل أن يتم التواصل (بين الزعيمين) قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء بين الزعيمين سينعقد على الأرجح عبر الاتصال المرئي.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/بيسكوف-لقاء-بوتين-وبايدن-محتمل-هذا-العام-1050487289.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الكرملين يأمل أن يلتقي بوتين وبايدن قبل نهاية العام

17:02 GMT 28.11.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصور لقاء بوتين وبايدن في جينيف
 لقاء بوتين وبايدن في جينيف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يأمل أن يجري اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر: "التاريخ لا يزال غير معروف. نحن نأمل أن يتم التواصل (بين الزعيمين) قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".
وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء بين الزعيمين سينعقد على الأرجح عبر الاتصال المرئي.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.
لقاء بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
بيسكوف: بوتين وبايدن قد يلتقيان مرة أخرى هذا العام
20 أكتوبر, 10:35 GMT
وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.
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