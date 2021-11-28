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المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين
المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين
قررت الحكومة المغربية إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين، بسبب انتشار متحور كورونا الجديد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:07+0000
2021-11-28T16:07+0000
جنوب إفريقيا
أخبار المغرب اليوم
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وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداءَ من يوم غد، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2021، على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة".ولفت البيان إلى أنه "سيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر".وعللت الوزارة قرارها "بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين".وأول أمس، قررت الحكومة المغربية حظر الطيران إلى بعض الدول، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على معلومات واردة إليها عن خطورة المتحور الجديد.وقالت: "بعد ورود معلومات تفيد بظهور متحور خطير في جنوب أفريقيا، قررت السلطات المغربية حظر ولوج مواطني هذا البلد إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى دول الجنوب الأفريقي (بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي) وكذا جميع الركاب القادمين من هذه البلدان أو الذين مروا عبرها".وكان المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.
جنوب إفريقيا
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جنوب إفريقيا, أخبار المغرب اليوم

المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين

16:07 GMT 28.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALينتظر السياح إعادتهم إلى بلدانهم حيث علق المغرب رحلاته إلى الدول الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس التاجي (COVID-19) في مطار مراكش في المغرب
ينتظر السياح إعادتهم إلى بلدانهم حيث علق المغرب رحلاته إلى الدول الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس التاجي (COVID-19) في مطار مراكش في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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قررت الحكومة المغربية إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين، بسبب انتشار متحور كورونا الجديد.
وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداءَ من يوم غد، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2021، على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة".
ولفت البيان إلى أنه "سيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر".
وعللت الوزارة قرارها "بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين".
وأول أمس، قررت الحكومة المغربية حظر الطيران إلى بعض الدول، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على معلومات واردة إليها عن خطورة المتحور الجديد.
وقالت: "بعد ورود معلومات تفيد بظهور متحور خطير في جنوب أفريقيا، قررت السلطات المغربية حظر ولوج مواطني هذا البلد إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى دول الجنوب الأفريقي (بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي) وكذا جميع الركاب القادمين من هذه البلدان أو الذين مروا عبرها".
وكان المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.
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