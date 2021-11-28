المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين

وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداءَ من يوم غد، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2021، على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة".ولفت البيان إلى أنه "سيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر".وعللت الوزارة قرارها "بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين".وأول أمس، قررت الحكومة المغربية حظر الطيران إلى بعض الدول، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على معلومات واردة إليها عن خطورة المتحور الجديد.وقالت: "بعد ورود معلومات تفيد بظهور متحور خطير في جنوب أفريقيا، قررت السلطات المغربية حظر ولوج مواطني هذا البلد إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى دول الجنوب الأفريقي (بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي) وكذا جميع الركاب القادمين من هذه البلدان أو الذين مروا عبرها".وكان المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.
قررت الحكومة المغربية إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين، بسبب انتشار متحور كورونا الجديد.
وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداءَ من يوم غد، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2021، على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة".
⚠️ قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداءَ من يوم الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة. وسيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر.
ولفت البيان إلى أنه "سيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر".
وعللت الوزارة قرارها "بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وأفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين".
🔴بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" (B.1.1.529)، خاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين. pic.twitter.com/EyHAzPMuN6
وأول أمس، قررت الحكومة المغربية حظر الطيران إلى بعض الدول، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على معلومات واردة إليها عن خطورة المتحور الجديد.
وقالت: "بعد ورود معلومات تفيد بظهور متحور خطير في جنوب أفريقيا، قررت السلطات المغربية حظر ولوج مواطني هذا البلد إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى دول الجنوب الأفريقي (بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي) وكذا جميع الركاب القادمين من هذه البلدان أو الذين مروا عبرها".
🔴بعد ورود معلومات تفيد بظهور متحور خطير في جنوب إفريقيا، قررت السلطات المغربية حظر ولوج مواطني هذا البلد إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى دول الجنوب الإفريقي (بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي) وكذا جميع الركاب القادمين من هذه البلدان أو الذين مروا عبرها. pic.twitter.com/10cYivvL6u