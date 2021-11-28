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الهند: رجل ميت يفوز بالانتخابات المحلية بناء على وصيته الأخيرة
الهند: رجل ميت يفوز بالانتخابات المحلية بناء على وصيته الأخيرة
أفادت وسائل إعلام هندية، يوم أول أمس الجمعة، بفوز مرشح سياسي هندي ميت في الانتخابات المحلية في إحدى القرى التابعة لولاية بيهار. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T07:22+0000
2021-11-28T07:55+0000
الهند
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انتخابات
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ذكرت قناة "NDTV" الهندية أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفي، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة بعد الموت.وبحسب القناة الهندية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات تبين أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية تبين أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين.وقالت أسرة الفقيد سوهان مورمو إن "الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه تكريما له. وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة.
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الهند, العالم, انتخابات

الهند: رجل ميت يفوز بالانتخابات المحلية بناء على وصيته الأخيرة

07:22 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 07:55 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / JAYANTA DEYانتخابات الهند
انتخابات الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / JAYANTA DEY
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أفادت وسائل إعلام هندية، يوم أول أمس الجمعة، بفوز مرشح سياسي هندي ميت في الانتخابات المحلية في إحدى القرى التابعة لولاية بيهار.
ذكرت قناة "NDTV" الهندية أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفي، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة بعد الموت.
وبحسب القناة الهندية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات تبين أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية تبين أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين.
وقالت أسرة الفقيد سوهان مورمو إن "الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه تكريما له.
وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة.
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