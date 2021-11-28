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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الهيئة-المستقلة-للانتخاب-في-الأردن-تحدد-22-مارس-موعدا-لانتخابات-مجالس-المحافظات-والبلديات-1053355142.html
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات
قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن يكون يوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:05+0000
2021-11-28T12:05+0000
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عمان - سبوتنيك. ووفق بيان صحافي منشور على الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، فقد "قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار/ مارس 2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان".يأتي هذا الإعلان وفقاً للبيان "استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1) والفقرة (أ/2) من قانون الإدارة المحلية رقم ( 22) لسنة (2021) والمادة (6 / ج) من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021".ونسب البيان للناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني القول، إن "تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية".تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
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العالم العربي, الأردن

الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

12:05 GMT 28.11.2021
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن يكون يوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عمان.
عمان - سبوتنيك. ووفق بيان صحافي منشور على الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، فقد "قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار/ مارس 2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان".

يأتي هذا الإعلان وفقاً للبيان "استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1) والفقرة (أ/2) من قانون الإدارة المحلية رقم ( 22) لسنة (2021) والمادة (6 / ج) من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021".

ونسب البيان للناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني القول، إن "تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
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