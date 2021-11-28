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https://arabic.sputniknews.com/20211128/باسيل-لا-احتلال-إيرانيا-للبنان-وإذا-حدث-سنكون-أول-من-يواجهه-1053364794.html
باسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه
باسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه
شدد النائب اللبناني جبران باسيل على أنه لا يوجد احتلال إيراني للبنان، مؤكدا أن تياره سيكون أول من يواجهه إن حدث. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:29+0000
2021-11-28T15:29+0000
أخبار لبنان
جبران باسيل
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال باسيل: "اليوم يريدون إقناعكم أن هناك احتلالا جديدا جاء إلى لبنان هو الاحتلال الإيراني"، مستدركا: "لكن نحن كتيار وطني حر كما واجهنا الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية... إذا كان هناك احتلال ايراني نحن أول من سيواجهه عندما يركع أمامه الآخرون".تصريحات باسيل جاءت خلال كلمة له أمام مناصريه في حديقة الاستقلال في كفردبيان.وقال رئيس التيار الوطني الحر: "لا تخافوا... لا احتلال إيرانيا للبنان لأن لا أحد يستطيع أن يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع ان يحتلها او يدوسها".وعبر باسيل عن طبيعة الشعب اللبناني، قائلا: "التاريخ لا يتغير ولا يمحى، التاريخ نقرأه ونتعلم منه للأمام وتاريخ هذه الارض والجبال معروف والأهم أن عقولنا وثقافتنا لا تتغير فنحن أناس "عصي" على أحد أن يغير ثقافتنا وفكرنا".وأكد أن "من يبدلون فكرهم وثقافتهم هم من يتم احتلالهم، ونحن لا أحد يستطيع أن يحتل فكرنا وثقافتنا.. فثقافتنا هي ثقافة لبنان المنفتح على كل العالم ويجب أن يبقى كذلك".
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أخبار لبنان, جبران باسيل

باسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه

15:29 GMT 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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شدد النائب اللبناني جبران باسيل على أنه لا يوجد احتلال إيراني للبنان، مؤكدا أن تياره سيكون أول من يواجهه إن حدث.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال باسيل: "اليوم يريدون إقناعكم أن هناك احتلالا جديدا جاء إلى لبنان هو الاحتلال الإيراني"، مستدركا: "لكن نحن كتيار وطني حر كما واجهنا الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية... إذا كان هناك احتلال ايراني نحن أول من سيواجهه عندما يركع أمامه الآخرون".
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
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تصريحات باسيل جاءت خلال كلمة له أمام مناصريه في حديقة الاستقلال في كفردبيان.
وقال رئيس التيار الوطني الحر: "لا تخافوا... لا احتلال إيرانيا للبنان لأن لا أحد يستطيع أن يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع ان يحتلها او يدوسها".
وعبر باسيل عن طبيعة الشعب اللبناني، قائلا: "التاريخ لا يتغير ولا يمحى، التاريخ نقرأه ونتعلم منه للأمام وتاريخ هذه الارض والجبال معروف والأهم أن عقولنا وثقافتنا لا تتغير فنحن أناس "عصي" على أحد أن يغير ثقافتنا وفكرنا".
وأكد أن "من يبدلون فكرهم وثقافتهم هم من يتم احتلالهم، ونحن لا أحد يستطيع أن يحتل فكرنا وثقافتنا.. فثقافتنا هي ثقافة لبنان المنفتح على كل العالم ويجب أن يبقى كذلك".
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