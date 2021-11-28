https://arabic.sputniknews.com/20211128/باسيل-لا-احتلال-إيرانيا-للبنان-وإذا-حدث-سنكون-أول-من-يواجهه-1053364794.html

باسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه

باسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه

شدد النائب اللبناني جبران باسيل على أنه لا يوجد احتلال إيراني للبنان، مؤكدا أن تياره سيكون أول من يواجهه إن حدث. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T15:29+0000

2021-11-28T15:29+0000

2021-11-28T15:29+0000

أخبار لبنان

جبران باسيل

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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال باسيل: "اليوم يريدون إقناعكم أن هناك احتلالا جديدا جاء إلى لبنان هو الاحتلال الإيراني"، مستدركا: "لكن نحن كتيار وطني حر كما واجهنا الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية... إذا كان هناك احتلال ايراني نحن أول من سيواجهه عندما يركع أمامه الآخرون".تصريحات باسيل جاءت خلال كلمة له أمام مناصريه في حديقة الاستقلال في كفردبيان.وقال رئيس التيار الوطني الحر: "لا تخافوا... لا احتلال إيرانيا للبنان لأن لا أحد يستطيع أن يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع ان يحتلها او يدوسها".وعبر باسيل عن طبيعة الشعب اللبناني، قائلا: "التاريخ لا يتغير ولا يمحى، التاريخ نقرأه ونتعلم منه للأمام وتاريخ هذه الارض والجبال معروف والأهم أن عقولنا وثقافتنا لا تتغير فنحن أناس "عصي" على أحد أن يغير ثقافتنا وفكرنا".وأكد أن "من يبدلون فكرهم وثقافتهم هم من يتم احتلالهم، ونحن لا أحد يستطيع أن يحتل فكرنا وثقافتنا.. فثقافتنا هي ثقافة لبنان المنفتح على كل العالم ويجب أن يبقى كذلك".

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أخبار لبنان, جبران باسيل