بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لبحث تطورات "أوميكرون"

ونقلت وسائل إعلام عن الوزير دعوته لوزراء الصحة في مجموعة السبع لعقد اجتماع طارئ، غدا الاثنين، لبحث التطورات المتصلة بمتحور "أوميكرون".وأمس، أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لإبطاء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وقررت تشديد القواعد بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا والأمر بوضع الكمامات في أماكن البيع بالتجزئة ووسائل النقل العام في إنجلترا.
دعا وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، نظراءه في مجموعة الدول السبع إلى عقد اجتماع طارئ لبحث التطورات حول المتحور الجديد من فيروس كورونا.
ونقلت وسائل إعلام عن الوزير دعوته لوزراء الصحة في مجموعة السبع لعقد اجتماع طارئ، غدا الاثنين، لبحث التطورات المتصلة بمتحور "أوميكرون".
وأمس، أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لإبطاء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وقررت تشديد القواعد بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا والأمر بوضع الكمامات في أماكن البيع بالتجزئة ووسائل النقل العام في إنجلترا.