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https://arabic.sputniknews.com/20211128/بغداد-وطهران-تصدران-بیانا-بشأن-قضیة-اغتیال-سليماني-والمهندس-1053346785.html
بغداد وطهران تصدران بیانا بشأن قضیة اغتیال سليماني والمهندس
بغداد وطهران تصدران بیانا بشأن قضیة اغتیال سليماني والمهندس
أصدرت بغداد وطهران بيانا رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن التحقيق في قضية اغتيال، الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:30+0000
2021-11-28T08:40+0000
إيران
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أفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن إيران والعراق عقدا اجتماعا لبحث ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، وأبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي السابق، وآخرين، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2020.وأصدر البلدان بيانا رسميا أدانا فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، بدعوى أنها تمثل انتهاکا للسیادة الوطنیة العراقية، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما شددا على ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة من العقاب.وبعيد عقد الاجتماع المشترك بين الجانبين، في بغداد، خلال اليومين الماضيين، قررا اتخاذ کافة الإجراءات القضائية والقانونیة لملاحقة ومعاقبة المنفذین، والعناصر المتورطة في قضية اغتیال سلیماني والمهندس، خاصة المنفذین والعناصر الأمريكية الضالعة في الحادث.وشددا على مواصلة التعاون لاستکمال التحقيقات القضائیة الجاریة في البلدین، مع استخدام جمیع الإمکانیات المتاحة بهدف استكمال المعلومات المطلوبة، إضافة إلى استمرار عمل لجنة التحقیق المشترکة، في أقرب وقت ممكن.وأشار البيان العراقي الإيراني المشترك إلى انعقاد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة الثنائية خلال الشهر المقبل، في طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/بغداد-وطهران-تقرران-اتخاذ-كافة-الإجراءات-لملاحقة-ومعاقبة-المتورطين-في-مقتل-قاسم-سليماني-1053275505.html
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إيران

بغداد وطهران تصدران بیانا بشأن قضیة اغتیال سليماني والمهندس

08:30 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 08:40 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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أصدرت بغداد وطهران بيانا رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن التحقيق في قضية اغتيال، الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.
أفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن إيران والعراق عقدا اجتماعا لبحث ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، وأبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي السابق، وآخرين، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2020.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
بغداد وطهران تقرران اتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة ومعاقبة المتورطين في مقتل قاسم سليماني
25 نوفمبر, 14:07 GMT
وأصدر البلدان بيانا رسميا أدانا فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، بدعوى أنها تمثل انتهاکا للسیادة الوطنیة العراقية، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما شددا على ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة من العقاب.
وبعيد عقد الاجتماع المشترك بين الجانبين، في بغداد، خلال اليومين الماضيين، قررا اتخاذ کافة الإجراءات القضائية والقانونیة لملاحقة ومعاقبة المنفذین، والعناصر المتورطة في قضية اغتیال سلیماني والمهندس، خاصة المنفذین والعناصر الأمريكية الضالعة في الحادث.
وشددا على مواصلة التعاون لاستکمال التحقيقات القضائیة الجاریة في البلدین، مع استخدام جمیع الإمکانیات المتاحة بهدف استكمال المعلومات المطلوبة، إضافة إلى استمرار عمل لجنة التحقیق المشترکة، في أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان العراقي الإيراني المشترك إلى انعقاد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة الثنائية خلال الشهر المقبل، في طهران.
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