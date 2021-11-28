بغداد وطهران تصدران بیانا بشأن قضیة اغتیال سليماني والمهندس

أفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن إيران والعراق عقدا اجتماعا لبحث ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، وأبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي السابق، وآخرين، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2020.وأصدر البلدان بيانا رسميا أدانا فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، بدعوى أنها تمثل انتهاکا للسیادة الوطنیة العراقية، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما شددا على ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة من العقاب.وبعيد عقد الاجتماع المشترك بين الجانبين، في بغداد، خلال اليومين الماضيين، قررا اتخاذ کافة الإجراءات القضائية والقانونیة لملاحقة ومعاقبة المنفذین، والعناصر المتورطة في قضية اغتیال سلیماني والمهندس، خاصة المنفذین والعناصر الأمريكية الضالعة في الحادث.وشددا على مواصلة التعاون لاستکمال التحقيقات القضائیة الجاریة في البلدین، مع استخدام جمیع الإمکانیات المتاحة بهدف استكمال المعلومات المطلوبة، إضافة إلى استمرار عمل لجنة التحقیق المشترکة، في أقرب وقت ممكن.وأشار البيان العراقي الإيراني المشترك إلى انعقاد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة الثنائية خلال الشهر المقبل، في طهران.
أصدرت بغداد وطهران بيانا رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن التحقيق في قضية اغتيال، الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.
أفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن إيران والعراق عقدا اجتماعا لبحث ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، وأبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي السابق، وآخرين، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2020.
وأصدر البلدان بيانا رسميا أدانا فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، بدعوى أنها تمثل انتهاکا للسیادة الوطنیة العراقية، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما شددا على ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة من العقاب.
وبعيد عقد الاجتماع المشترك بين الجانبين، في بغداد، خلال اليومين الماضيين، قررا اتخاذ کافة الإجراءات القضائية والقانونیة لملاحقة ومعاقبة المنفذین، والعناصر المتورطة في قضية اغتیال سلیماني والمهندس، خاصة المنفذین والعناصر الأمريكية الضالعة في الحادث.
وشددا على مواصلة التعاون لاستکمال التحقيقات القضائیة الجاریة في البلدین، مع استخدام جمیع الإمکانیات المتاحة بهدف استكمال المعلومات المطلوبة، إضافة إلى استمرار عمل لجنة التحقیق المشترکة، في أقرب وقت ممكن.
وأشار البيان العراقي الإيراني المشترك إلى انعقاد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة الثنائية خلال الشهر المقبل، في طهران.