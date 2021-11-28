بينيت: نبعث رسالة عاجلة إلى أمريكا بشأن النووي الإيراني

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الأحد، بأن بينيت قد صرح في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل قلقة من جدا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران، وكذلك للسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها، مقابل فرض قيود غير كافية في الملف النووي.جاءت تصريحات بينيت قبيل ساعات من استئناف مباحثات فيينا، يوم غد الاثنين، حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وزير خارجيته، يائير لابيد، سيمرر هذا التخوف أو تلك الرسالة الإسرائيلية التي تحمل قلقا وتخوفا شديدين من استئناف مباحثات فيينا، حيث يفترض أن يقوم لابيد بزيارة إلى كل من فرنسا وبريطانيا، هذا الأسبوع بهذا الشأن.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، غدا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى الإدارة الأمريكية بشأن النووي الإيراني.
أفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الأحد، بأن بينيت قد صرح في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل قلقة من جدا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران، وكذلك للسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها، مقابل فرض قيود غير كافية في الملف النووي.
جاءت تصريحات بينيت قبيل ساعات من استئناف مباحثات فيينا، يوم غد الاثنين، حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وزير خارجيته، يائير لابيد، سيمرر هذا التخوف أو تلك الرسالة الإسرائيلية التي تحمل قلقا وتخوفا شديدين من استئناف مباحثات فيينا، حيث يفترض أن يقوم لابيد بزيارة إلى كل من فرنسا وبريطانيا، هذا الأسبوع بهذا الشأن.
ننقل هذه الرسالة بشتى الوسائل إلى الطرف الأمريكي وأيضا إلى الدول الأخرى التي تفاوض إيران. وزير الخارجية سيمرر هذه الرسالة في اللقاءات التي سيعقدها في لندن وباريس هذا الأسبوع".
وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.