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تايوان ترسل مقاتلات لاعتراض طائرات صينية
تايوان ترسل مقاتلات لاعتراض طائرات صينية
قالت تايوان إن 27 طائرة صينية اخترقت مجال دفاعها الجوي، اليوم الأحد، في أحدث سلسلة من الطلعات الجوية في إطار ضغوط بكين على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T17:10+0000
2021-11-28T17:10+0000
تايوان
الصين
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وقالت وزارة الدفاع، إن "تايوان سارعت بإرسال طائرات مقاتلة "لتحذير" الطائرات الصينية من المغادرة، كما نشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها"، حسبما نشرت شبكة "أيه بي سي".وتضمنت عملية التوغل، يوم الأحد، 18 طائرة مقاتلة وخمس قاذفات استراتيجية من طراز "إتش-6"، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود في الجو من طراز "واي-20"، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية.وحلقت الطائرات الصينية في منطقة خط الدفاع الجوي في تايوان بالقرب من الجزء الجنوبي من الجزيرة، واتجهت نحو المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى الصين، وفقًا لخريطة أعدتها سلطات تايوان.وجاءت مهمة القوات الجوية الصينية تجاه تايوان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بضباط صينيين في مؤتمر عسكري، حيث دعا إلى تنمية المواهب العسكرية لدعم وتعزيز القوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "شينخوا".وقال شي جين بينغ: "الموهبة أمر حتمي في تحقيق النصر في المنافسة العسكرية وكسب اليد العليا في حروب المستقبل".
تايوان
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تايوان, الصين

تايوان ترسل مقاتلات لاعتراض طائرات صينية

17:10 GMT 28.11.2021
© East News / Shen Jinkeطائرات صينية
طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© East News / Shen Jinke
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قالت تايوان إن 27 طائرة صينية اخترقت مجال دفاعها الجوي، اليوم الأحد، في أحدث سلسلة من الطلعات الجوية في إطار ضغوط بكين على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وقالت وزارة الدفاع، إن "تايوان سارعت بإرسال طائرات مقاتلة "لتحذير" الطائرات الصينية من المغادرة، كما نشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها"، حسبما نشرت شبكة "أيه بي سي".
وتضمنت عملية التوغل، يوم الأحد، 18 طائرة مقاتلة وخمس قاذفات استراتيجية من طراز "إتش-6"، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود في الجو من طراز "واي-20"، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية.
وحلقت الطائرات الصينية في منطقة خط الدفاع الجوي في تايوان بالقرب من الجزء الجنوبي من الجزيرة، واتجهت نحو المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى الصين، وفقًا لخريطة أعدتها سلطات تايوان.
وجاءت مهمة القوات الجوية الصينية تجاه تايوان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بضباط صينيين في مؤتمر عسكري، حيث دعا إلى تنمية المواهب العسكرية لدعم وتعزيز القوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "شينخوا".
وقال شي جين بينغ: "الموهبة أمر حتمي في تحقيق النصر في المنافسة العسكرية وكسب اليد العليا في حروب المستقبل".
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