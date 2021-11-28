تايوان ترسل مقاتلات لاعتراض طائرات صينية

وقالت وزارة الدفاع، إن "تايوان سارعت بإرسال طائرات مقاتلة "لتحذير" الطائرات الصينية من المغادرة، كما نشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها"، حسبما نشرت شبكة "أيه بي سي".وتضمنت عملية التوغل، يوم الأحد، 18 طائرة مقاتلة وخمس قاذفات استراتيجية من طراز "إتش-6"، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود في الجو من طراز "واي-20"، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية.وحلقت الطائرات الصينية في منطقة خط الدفاع الجوي في تايوان بالقرب من الجزء الجنوبي من الجزيرة، واتجهت نحو المحيط الهادئ قبل أن تعود إلى الصين، وفقًا لخريطة أعدتها سلطات تايوان.وجاءت مهمة القوات الجوية الصينية تجاه تايوان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بضباط صينيين في مؤتمر عسكري، حيث دعا إلى تنمية المواهب العسكرية لدعم وتعزيز القوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "شينخوا".وقال شي جين بينغ: "الموهبة أمر حتمي في تحقيق النصر في المنافسة العسكرية وكسب اليد العليا في حروب المستقبل".
وجاءت مهمة القوات الجوية الصينية تجاه تايوان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بضباط صينيين في مؤتمر عسكري، حيث دعا إلى تنمية المواهب العسكرية لدعم وتعزيز القوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "شينخوا".
وقال شي جين بينغ: "الموهبة أمر حتمي في تحقيق النصر في المنافسة العسكرية وكسب اليد العليا في حروب المستقبل".