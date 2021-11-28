تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/تشيلسي-المتصدر-يكتفي-بالتعادل-1-1-مع-مانشستر-يونايتد-1053372402.html
تشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
تشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
تغلب مانشستر يونايتد على معاناته بعض الشيء، وانتزع التعادل 1-1 مع تشيلسي المتصدر في ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T19:33+0000
2021-11-28T19:33+0000
رياضة
تشيلسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050321321_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_92d3fc93a4a431c0f79df51276fa3df1.jpg
وسيطر تشيلسي، الذي كان يتطلع لتعزيز تصدره في السباق مع مانشستر سيتي وليفربول، على الشوط الأول أمام فريق يونايتد الذي كان يخوض مباراته الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة أولي جونار سولشاير الأسبوع الماضي.وعوقب تشيلسي على فشله في ترجمة السيطرة إلى أهداف بعد الاستراحة بخمس دقائق، حيث شتت يونايتد الكرة، وأخفق جورجينيو في إيقاف كرة طويلة رغم وجوده بمفرده، لينفرد جيدون سانشو بالمرمى ويسجل بسهولة في مرمى الحارس إدوار مندي.وصُدم تشيلسي بالهدف الذي جاء على عكس سير اللعب، لكن جورجينيو أصلح الخطأ ونفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 بعد خطأ من أرون وان-بيساكا ضد تياجو سيلفا داخل المنطقة.وضغط تشيلسي بحثا عن هدف الفوز وأشرك المهاجم روميلو لوكاكو، العائد من الإصابة، في آخر عشر دقائق، لكنه لم يخترق دفاع يونايتد.وتركت النتيجة تشيلسي في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول، بينما يأتي يونايتد ثامنا وبفارق 12 نقطة عن القمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050321321_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_0b1b7028daa14bfc3cc45e4b4a40e9f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, تشيلسي

تشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد

19:33 GMT 28.11.2021
© REUTERS / PAUL CHILDSمباراة تشيلسي وساوثامبتون
مباراة تشيلسي وساوثامبتون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / PAUL CHILDS
تابعنا عبر
تغلب مانشستر يونايتد على معاناته بعض الشيء، وانتزع التعادل 1-1 مع تشيلسي المتصدر في ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
وسيطر تشيلسي، الذي كان يتطلع لتعزيز تصدره في السباق مع مانشستر سيتي وليفربول، على الشوط الأول أمام فريق يونايتد الذي كان يخوض مباراته الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة أولي جونار سولشاير الأسبوع الماضي.

وعوقب تشيلسي على فشله في ترجمة السيطرة إلى أهداف بعد الاستراحة بخمس دقائق، حيث شتت يونايتد الكرة، وأخفق جورجينيو في إيقاف كرة طويلة رغم وجوده بمفرده، لينفرد جيدون سانشو بالمرمى ويسجل بسهولة في مرمى الحارس إدوار مندي.

وصُدم تشيلسي بالهدف الذي جاء على عكس سير اللعب، لكن جورجينيو أصلح الخطأ ونفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 بعد خطأ من أرون وان-بيساكا ضد تياجو سيلفا داخل المنطقة.

وضغط تشيلسي بحثا عن هدف الفوز وأشرك المهاجم روميلو لوكاكو، العائد من الإصابة، في آخر عشر دقائق، لكنه لم يخترق دفاع يونايتد.

وتركت النتيجة تشيلسي في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول، بينما يأتي يونايتد ثامنا وبفارق 12 نقطة عن القمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:03 GMTمصر توافق على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا
20:59 GMTالبيئة المصرية تعلن انخفاض مستوى جودة الهواء
20:54 GMT"خطير جدا"... نتنياهو يرفض رفع الحراسة عن أسرته
20:52 GMTجنوب أفريقيا تستعيد 16 امرأة وطفلا من عوائل "داعش" شرقي سوريا
20:45 GMT"ليست المرة الأولى"... أحمد بدير ينفي خبر وفاته
20:28 GMTقناة: عشية استئناف محادثات فيينا... إسرائيل توجه طلبا للقوى الكبرى بشأن "النووي الإيراني"
20:25 GMTبريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لبحث تطورات "أوميكرون"
20:23 GMTرئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
20:21 GMT انتخابات نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان في لبنان ما بين الديمقراطية والإلغاء
20:14 GMTألمانيا تدعو الكونغرس الأمريكي لعدم فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"
20:10 GMTليبيا تقرر سحب ترشحها لمجلس الأمن الأفريقي لصالح المغرب
20:01 GMTعطل يصيب تطبيق وموقع "تلغرام" في مصر
19:55 GMTرئيس جنوب أفريقيا: نعلم المزيد عن متحور "أوميكرون" خلال أيام
19:51 GMTالسعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة
19:48 GMT مخلوق هائل يظهر في الظلام فقط... عندما التقى غواصون بـ"الرعب الخالد" لأول مرة... صور وفيديو
19:38 GMTفيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم
19:33 GMTتشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
19:12 GMTالصحة العالمية تصدر توضيحا بخصوص المتحور "أوميكرون"
19:07 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء
19:04 GMTفرنسا: ما تقوله لندن في الغرف المغلقة غير ما تقوله في العلن بشأن أزمة المهاجرين