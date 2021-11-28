تشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
تغلب مانشستر يونايتد على معاناته بعض الشيء، وانتزع التعادل 1-1 مع تشيلسي المتصدر في ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
وسيطر تشيلسي، الذي كان يتطلع لتعزيز تصدره في السباق مع مانشستر سيتي وليفربول، على الشوط الأول أمام فريق يونايتد الذي كان يخوض مباراته الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة أولي جونار سولشاير الأسبوع الماضي.
وعوقب تشيلسي على فشله في ترجمة السيطرة إلى أهداف بعد الاستراحة بخمس دقائق، حيث شتت يونايتد الكرة، وأخفق جورجينيو في إيقاف كرة طويلة رغم وجوده بمفرده، لينفرد جيدون سانشو بالمرمى ويسجل بسهولة في مرمى الحارس إدوار مندي.
وصُدم تشيلسي بالهدف الذي جاء على عكس سير اللعب، لكن جورجينيو أصلح الخطأ ونفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 بعد خطأ من أرون وان-بيساكا ضد تياجو سيلفا داخل المنطقة.
وضغط تشيلسي بحثا عن هدف الفوز وأشرك المهاجم روميلو لوكاكو، العائد من الإصابة، في آخر عشر دقائق، لكنه لم يخترق دفاع يونايتد.
وتركت النتيجة تشيلسي في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول، بينما يأتي يونايتد ثامنا وبفارق 12 نقطة عن القمة.
وعوقب تشيلسي على فشله في ترجمة السيطرة إلى أهداف بعد الاستراحة بخمس دقائق، حيث شتت يونايتد الكرة، وأخفق جورجينيو في إيقاف كرة طويلة رغم وجوده بمفرده، لينفرد جيدون سانشو بالمرمى ويسجل بسهولة في مرمى الحارس إدوار مندي.
وصُدم تشيلسي بالهدف الذي جاء على عكس سير اللعب، لكن جورجينيو أصلح الخطأ ونفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 بعد خطأ من أرون وان-بيساكا ضد تياجو سيلفا داخل المنطقة.
وضغط تشيلسي بحثا عن هدف الفوز وأشرك المهاجم روميلو لوكاكو، العائد من الإصابة، في آخر عشر دقائق، لكنه لم يخترق دفاع يونايتد.
وتركت النتيجة تشيلسي في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول، بينما يأتي يونايتد ثامنا وبفارق 12 نقطة عن القمة.