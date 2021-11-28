https://arabic.sputniknews.com/20211128/تعيش-على-المساعدات-حفيدة-رئيس-وزراء-أردني-أسبق-تناشد-الملك-التدخل-فيديو-1053371344.html

تعيش على المساعدات... حفيدة رئيس وزراء أردني أسبق تناشد الملك التدخل... فيديو

تعيش على المساعدات... حفيدة رئيس وزراء أردني أسبق تناشد الملك التدخل... فيديو

لم تشأ زينب، لدى تقدمها للحصول على فرصة عمل طال انتظارها دون جدوى، أن تكشف أنها حفيدة رئيس الوزراء الأردني الأسبق حسن أبو الهدى، وكانت النتيجة أنها تنتظر دورها... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T18:50+0000

2021-11-28T18:50+0000

2021-11-28T18:50+0000

البطالة

الأردن

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تحدثت زينب أحمد مهدي تاج الدين حسن أبو الهدى، حفيدة رئيس الوزراء الأسبق حسن ابو الهدى، أحد مؤسسي الدولة عام 1928، لوكالة "عمون" عن معاناتها وكيف باتت تعيش على المساعدات لفشلها في الحصول على فرصة عمل.درست زينب الترجمة في الجامعة، وتقدمت بعد حصولها على شهادتها إلى ديوان الخدمة المدنية رغبة في العمل.تقول حفيدة أبو الهدى إنه كان بإمكانها أن تبلغهم أنها حفيدة رئيس الوزراء الأسبق كي تحصل على فرصة عمل لكنها لم تفعل ذلك.وتضيف أن طلبها في ديوان الخدمة المدنية لم يغير في الأمر شيئا، إذ لا زالت منذ 11 عاما تنتظر دون جدوى.وقالت إن قصتها لا تعبر عنها وحدها، وإنما عن كل الشباب الذين يعانون البطالة بسبب المحسوبيات في الأردن.وأكدت أنها تعيش على مساعدات عدد من الأشخاص يقفون إلى جانبها ويقدمون الدعم لها، لكنها لا يمكن أن تظل طوال حياتها تعتمد على الآخرين.زينب التي حاولت لاحقا عندما ضاقت أحوالها الحصول على "واسطة" في ديوان الخدمة المدنية تمكنها من العمل دون جدوى، قالت إنه لا يمكنها أن تنفق على نفسها سوى 10 أيام في الشهر، وتبقى في انتظار المساعدات، مناشدة الملك عبد الله الثاني التدخل لمساعدتها.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

البطالة, الأردن