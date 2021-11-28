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https://arabic.sputniknews.com/20211128/جنوب-أفريقيا-نتواصل-مع-الدول-بشأن-أوميكرون-وعلى-العالم-أن-يكون-يقظا-1053362106.html
جنوب أفريقيا: نتواصل مع الدول بشأن "أوميكرون" وعلى العالم أن يكون يقظا
جنوب أفريقيا: نتواصل مع الدول بشأن "أوميكرون" وعلى العالم أن يكون يقظا
قال رئيس العمليات بإدارة الصحة في كيب الغربية بجنوب أفريقيا، إن بلاده على اتصال مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى بشأن انتشار متحور "أوميكرون"، فيما وجه أحد... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:35+0000
2021-11-28T14:35+0000
جنوب أفريقيا
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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واشنطن- سبوتنيك. وقال الدكتور صادق كريم لوكالة "سبوتنيك": "علماء جنوب أفريقيا هم جزء من اللجنة المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية ويتعاونون مع العديد من الزملاء من مختلف البلدان".وأردف بالقول: "جنوب أفريقيا محظوظة لامتلاك أحد أفضل برامج المراقبة الجزيئية في جميع أنحاء العالم "إن جي إس- إس إيه". نحن بحاجة إلى مواصلة التعاون الحالي ونريد بناء المزيد من التعاون، ونحتاج إلى تمويل لمواصلة عملنا".من جانبه، قال رئيس قسم علم الفيروسات الطبية في جامعة ستيلينبوش، البروفيسور وولفغانغ بريزر، إنه ينصح الأشخاص بمواصلة اتخاذ الاحتياطات التقليدية بما في ذلك تجنب الاتصال الوثيق، والأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وغسل اليدين والتطعيم.وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب على البلدان أن تكون يقظة للغاية وأن تجري اختبارات التسلسل الجينومي المناسبة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يحقق حظر السفر الكثير سوى تأخير انتشار المتحور.وفي يوم الجمعة، اعتبرت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا أحد بواعث القلق، لأنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال وخطورة. رُصدت السلالة بالفعل في العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك.قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، يوم السبت، إنه لا يوجد سبب للذعر بشأن المتحور، على الرغم من أنه قد يكون أكثر عدوى من متحورات فيروس كورونا الأخرى.
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جنوب أفريقيا, العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

جنوب أفريقيا: نتواصل مع الدول بشأن "أوميكرون" وعلى العالم أن يكون يقظا

14:35 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOEمسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOE
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قال رئيس العمليات بإدارة الصحة في كيب الغربية بجنوب أفريقيا، إن بلاده على اتصال مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى بشأن انتشار متحور "أوميكرون"، فيما وجه أحد كبار الخبراء في البلاد تحذيرا لبلدان العالم.
واشنطن- سبوتنيك. وقال الدكتور صادق كريم لوكالة "سبوتنيك": "علماء جنوب أفريقيا هم جزء من اللجنة المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية ويتعاونون مع العديد من الزملاء من مختلف البلدان".
وأردف بالقول: "جنوب أفريقيا محظوظة لامتلاك أحد أفضل برامج المراقبة الجزيئية في جميع أنحاء العالم "إن جي إس- إس إيه". نحن بحاجة إلى مواصلة التعاون الحالي ونريد بناء المزيد من التعاون، ونحتاج إلى تمويل لمواصلة عملنا".
من جانبه، قال رئيس قسم علم الفيروسات الطبية في جامعة ستيلينبوش، البروفيسور وولفغانغ بريزر، إنه ينصح الأشخاص بمواصلة اتخاذ الاحتياطات التقليدية بما في ذلك تجنب الاتصال الوثيق، والأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وغسل اليدين والتطعيم.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب على البلدان أن تكون يقظة للغاية وأن تجري اختبارات التسلسل الجينومي المناسبة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يحقق حظر السفر الكثير سوى تأخير انتشار المتحور.
وفي يوم الجمعة، اعتبرت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا أحد بواعث القلق، لأنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال وخطورة. رُصدت السلالة بالفعل في العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك.
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، يوم السبت، إنه لا يوجد سبب للذعر بشأن المتحور، على الرغم من أنه قد يكون أكثر عدوى من متحورات فيروس كورونا الأخرى.
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