https://arabic.sputniknews.com/20211128/جنوب-أفريقيا-نتواصل-مع-الدول-بشأن-أوميكرون-وعلى-العالم-أن-يكون-يقظا-1053362106.html

جنوب أفريقيا: نتواصل مع الدول بشأن "أوميكرون" وعلى العالم أن يكون يقظا

جنوب أفريقيا: نتواصل مع الدول بشأن "أوميكرون" وعلى العالم أن يكون يقظا

قال رئيس العمليات بإدارة الصحة في كيب الغربية بجنوب أفريقيا، إن بلاده على اتصال مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى بشأن انتشار متحور "أوميكرون"، فيما وجه أحد... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T14:35+0000

2021-11-28T14:35+0000

2021-11-28T14:35+0000

جنوب أفريقيا

العالم

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053362069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b70bdb44512c4c7ec834933091b9ae84.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقال الدكتور صادق كريم لوكالة "سبوتنيك": "علماء جنوب أفريقيا هم جزء من اللجنة المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية ويتعاونون مع العديد من الزملاء من مختلف البلدان".وأردف بالقول: "جنوب أفريقيا محظوظة لامتلاك أحد أفضل برامج المراقبة الجزيئية في جميع أنحاء العالم "إن جي إس- إس إيه". نحن بحاجة إلى مواصلة التعاون الحالي ونريد بناء المزيد من التعاون، ونحتاج إلى تمويل لمواصلة عملنا".من جانبه، قال رئيس قسم علم الفيروسات الطبية في جامعة ستيلينبوش، البروفيسور وولفغانغ بريزر، إنه ينصح الأشخاص بمواصلة اتخاذ الاحتياطات التقليدية بما في ذلك تجنب الاتصال الوثيق، والأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وغسل اليدين والتطعيم.وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب على البلدان أن تكون يقظة للغاية وأن تجري اختبارات التسلسل الجينومي المناسبة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يحقق حظر السفر الكثير سوى تأخير انتشار المتحور.وفي يوم الجمعة، اعتبرت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا أحد بواعث القلق، لأنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال وخطورة. رُصدت السلالة بالفعل في العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك.قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، يوم السبت، إنه لا يوجد سبب للذعر بشأن المتحور، على الرغم من أنه قد يكون أكثر عدوى من متحورات فيروس كورونا الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جنوب أفريقيا, العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة