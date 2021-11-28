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خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" على أثير إذاعة "سبوتنيك": معارك اليمن في تصاعد مستمر ومطالبات بإعادة "أنصار الله" للائحة الإرهاب؛ الصين تطلق صواريخ وقلق أمريكي... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:45+0000
2021-11-28T08:45+0000
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خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة حركة "أنصار الله" إلى لائحة الإرهاب، وعلى الرغم من أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يتفقون على ضرورة معاقبة "أنصار الله" بسبب مايقومون به من هجمات، فإن إدارة جو بايدن تنظر إلى إعادة فرض العقوبات كجزء من المفاوضات الجارية مع طهران. وعن هذه المطالبات قال الخبير الأمني والإستراتيجي العميد الدكتور عبده فارع الصيادي في حديثه لشؤون عسكرية: "هذا التوجه ينم عن عجز حقيقي في حل المشكلة اليمنية وعن إظهار الحقائق أمام العالم، وهذه المطالبات لن تزيد الأمور إلا تعقيداً".الصين هي تحدي كبير يواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسطقلق يتزايد لدى واشنطن من التطور العسكري الصيني في الآونة الأخير. التوتر الأمريكي جاء بعد أن أستطاعت بكين من تطوير صاروخ بإمكانه إطلاق صاروخ. هذا الألنجاز الذي إعتبرته واشنطن أنة يحرك حدود الفيزياء. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والإستراتيجي العميد الدكتور عماد علو لشؤون عسكرية: "نعم الصين اليوم هي تحدي كبير يواجه النفوذ الأمريكي وخاصة في الشرق الأوسط ، خاصة وأن بكين عقدت اتفاقات مع إيران واستخدام الموانئ المطلة على خليج عمان بالإضافة إلى اتفاق الحرير مع طهران وغيرها من الاتفاقات الأخرى سيجعل الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن الصين".التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
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خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك

08:45 GMT 28.11.2021
خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" على أثير إذاعة "سبوتنيك": معارك اليمن في تصاعد مستمر ومطالبات بإعادة "أنصار الله" للائحة الإرهاب؛ الصين تطلق صواريخ وقلق أمريكي متزايد؛ وزير الدفاع الروسي يؤكد أن الطائرات الأمريكية تدربت على استخدام السلاح النووي ضد روسيا؛ انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم.
تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة حركة "أنصار الله" إلى لائحة الإرهاب، وعلى الرغم من أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يتفقون على ضرورة معاقبة "أنصار الله" بسبب مايقومون به من هجمات، فإن إدارة جو بايدن تنظر إلى إعادة فرض العقوبات كجزء من المفاوضات الجارية مع طهران. وعن هذه المطالبات قال الخبير الأمني والإستراتيجي العميد الدكتور عبده فارع الصيادي في حديثه لشؤون عسكرية: "هذا التوجه ينم عن عجز حقيقي في حل المشكلة اليمنية وعن إظهار الحقائق أمام العالم، وهذه المطالبات لن تزيد الأمور إلا تعقيداً".
الصين هي تحدي كبير يواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
قلق يتزايد لدى واشنطن من التطور العسكري الصيني في الآونة الأخير. التوتر الأمريكي جاء بعد أن أستطاعت بكين من تطوير صاروخ بإمكانه إطلاق صاروخ. هذا الألنجاز الذي إعتبرته واشنطن أنة يحرك حدود الفيزياء. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والإستراتيجي العميد الدكتور عماد علو لشؤون عسكرية: "نعم الصين اليوم هي تحدي كبير يواجه النفوذ الأمريكي وخاصة في الشرق الأوسط ، خاصة وأن بكين عقدت اتفاقات مع إيران واستخدام الموانئ المطلة على خليج عمان بالإضافة إلى اتفاق الحرير مع طهران وغيرها من الاتفاقات الأخرى سيجعل الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن الصين".
التفاصيل في الملف الصوتي
إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
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