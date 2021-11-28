خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة حركة "أنصار الله" إلى لائحة الإرهاب، وعلى الرغم من أن عددًا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يتفقون على ضرورة معاقبة "أنصار الله" بسبب ما يقومون به من هجمات، فإن إدارة جو بايدن تنظر إلى إعادة فرض العقوبات كجزء من المفاوضات الجارية مع طهران. وعن هذه المطالبات قال الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد عبده فارع الصيادي، في حديثه لـ"شؤون عسكرية":خبير عسكري: الصين هي تحدي كبير يواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسطقلق يتزايد لدى واشنطن من التطور العسكري الصيني في الآونة الأخيرة. التوتر الأمريكي جاء بعد أن استطاعت بكين تطوير صاروخ بإمكانه إطلاق صواريخ. هذا الإنجاز الذي اعتبرته واشنطن بأنه يحرك حدود الفيزياء. عن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد عماد علو:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
خبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": معارك اليمن في تصاعد مستمر ومطالبات بإعادة "أنصار الله" للائحة الإرهاب، الصين تطلق صواريخ وقلق أمريكي متزايد، وزير الدفاع الروسي يؤكد أن الطائرات الأمريكية تدربت على استخدام السلاح النووي ضد روسيا، انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم.
تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة حركة "أنصار الله" إلى لائحة الإرهاب، وعلى الرغم من أن عددًا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يتفقون على ضرورة معاقبة "أنصار الله" بسبب ما يقومون به من هجمات، فإن إدارة جو بايدن تنظر إلى إعادة فرض العقوبات كجزء من المفاوضات الجارية مع طهران. وعن هذه المطالبات قال الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد عبده فارع الصيادي، في حديثه لـ"شؤون عسكرية":
"هذا التوجه ينم عن عجز حقيقي في حل المشكلة اليمنية وعن إظهار الحقائق أمام العالم، وهذه المطالبات لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا".
خبير عسكري: الصين هي تحدي كبير يواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
قلق يتزايد لدى واشنطن من التطور العسكري الصيني في الآونة الأخيرة. التوتر الأمريكي جاء بعد أن استطاعت بكين تطوير صاروخ بإمكانه إطلاق صواريخ. هذا الإنجاز الذي اعتبرته واشنطن بأنه يحرك حدود الفيزياء. عن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد عماد علو:
"نعم الصين اليوم هي تحدي كبير يواجه النفوذ الأمريكي وخاصة في الشرق الأوسط، خاصة وأن بكين عقدت اتفاقات مع إيران واستخدام الموانئ المطلة على خليج عمان، بالإضافة إلى اتفاق الحرير مع طهران وغيرها من الاتفاقات الأخرى سيجعل الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن الصين".