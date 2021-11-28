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https://arabic.sputniknews.com/20211128/دراسة-توضح-أهم-طرق-محاربة-الشيخوخة-والعيش-لمدة-أطول-1053344114.html
دراسة توضح أهم طرق محاربة الشيخوخة والعيش لمدة أطول
دراسة توضح أهم طرق محاربة الشيخوخة والعيش لمدة أطول
يحمي النظام الغذائي الصحي جسم الإنسان من أمراض الشيخوخة وأثرها على صحة أجهزة الجسم عامة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T06:00+0000
2021-11-28T06:17+0000
مجتمع
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أوضح عالم الأحياء الأمريكي ميتشل بي لي من جامعة واشنطن، الآلية البيولوجية الأساسية لتنظيم عملية الشيخوخة.درس لي أنظمة غذائية عديدة كالـ"الكيتو" والوجبات الغذائية منخفضة البروتين والصيام المتقطع والوجبات المحدودة.وأشار لي إلى أنه تم اختبار الصيام المتقطع على الحيوانات وأظهرت التجارب نتائج واعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورسكينج".ولاحظ لي أن عمر الفئران أثناء التجارب كان أطول من خلال اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع.يعتقد لي أنه أثناء التجربة تم تثبيط بروتين "mTOR"، وأظهرت الأبحاث أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى حياة أطول وصحة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/مشروب-يؤدي-إلى-شيخوخة-الدماغ-11-عاما-عند-تناوله-أكثر-من-مرتين-يوميا-1050767959.html
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مجتمع

دراسة توضح أهم طرق محاربة الشيخوخة والعيش لمدة أطول

06:00 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 06:17 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / TORU YAMANAKAعجوز تسبح
عجوز تسبح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / TORU YAMANAKA
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يحمي النظام الغذائي الصحي جسم الإنسان من أمراض الشيخوخة وأثرها على صحة أجهزة الجسم عامة.
أوضح عالم الأحياء الأمريكي ميتشل بي لي من جامعة واشنطن، الآلية البيولوجية الأساسية لتنظيم عملية الشيخوخة.
درس لي أنظمة غذائية عديدة كالـ"الكيتو" والوجبات الغذائية منخفضة البروتين والصيام المتقطع والوجبات المحدودة.
وأشار لي إلى أنه تم اختبار الصيام المتقطع على الحيوانات وأظهرت التجارب نتائج واعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورسكينج".
ولاحظ لي أن عمر الفئران أثناء التجارب كان أطول من خلال اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع.
يعتقد لي أنه أثناء التجربة تم تثبيط بروتين "mTOR"، وأظهرت الأبحاث أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى حياة أطول وصحة أفضل.
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