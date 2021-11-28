https://arabic.sputniknews.com/20211128/دراسة-توضح-أهم-طرق-محاربة-الشيخوخة-والعيش-لمدة-أطول-1053344114.html

دراسة توضح أهم طرق محاربة الشيخوخة والعيش لمدة أطول

دراسة توضح أهم طرق محاربة الشيخوخة والعيش لمدة أطول

يحمي النظام الغذائي الصحي جسم الإنسان من أمراض الشيخوخة وأثرها على صحة أجهزة الجسم عامة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T06:00+0000

2021-11-28T06:00+0000

2021-11-28T06:17+0000

مجتمع

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أوضح عالم الأحياء الأمريكي ميتشل بي لي من جامعة واشنطن، الآلية البيولوجية الأساسية لتنظيم عملية الشيخوخة.درس لي أنظمة غذائية عديدة كالـ"الكيتو" والوجبات الغذائية منخفضة البروتين والصيام المتقطع والوجبات المحدودة.وأشار لي إلى أنه تم اختبار الصيام المتقطع على الحيوانات وأظهرت التجارب نتائج واعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورسكينج".ولاحظ لي أن عمر الفئران أثناء التجارب كان أطول من خلال اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع.يعتقد لي أنه أثناء التجربة تم تثبيط بروتين "mTOR"، وأظهرت الأبحاث أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى حياة أطول وصحة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/مشروب-يؤدي-إلى-شيخوخة-الدماغ-11-عاما-عند-تناوله-أكثر-من-مرتين-يوميا-1050767959.html

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مجتمع