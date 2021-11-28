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https://arabic.sputniknews.com/20211128/دراسة-43-من-الأمريكيين-يخدعون-شركاء-حياتهم-في-الجانب-المالي-1053365269.html
دراسة: 43% من الأمريكيين يخدعون شركاء حياتهم في الجانب المالي
دراسة: 43% من الأمريكيين يخدعون شركاء حياتهم في الجانب المالي
قال نحو 43% من البالغين في أمريكا الذين لديهم ميزانية موحدة في علاقاتهم، إنهم ارتكبوا عملًا من أعمال الخداع المالي تجاه شركائهم. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:40+0000
2021-11-28T15:40+0000
زواج
أموال
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ويتراوح الخداع المالي من الكذب على شريكك أو زوجتك بشأن المال إلى إخفاء أشياء مثل النقود أو فواتير الشراء. وفقًا للتقرير، تم إجراء الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الوقف الوطني للتعليم المالي عن طريق شركة "ذا هاريس بول" الإحصائية، على أكثر من 2000 بالغ عبر الإنترنت عن طريق شركة "ذا هاريس بول" الإحصائية.وغالبًا ما يكون المال سببًا للتوتر في العلاقات بل هو سبب رئيسي للطلاق. قد يكون ذلك بسبب صعوبة طرحه.وقال بيلي هينسلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الوقف الوطني للتعليم المالي: "كمجتمع، نتحدث عن المال بافتراض أن الجميع يملك نفس المستوى من حيث التفاهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق" ، مضيفًا أن "هذا يمكن جعل الجدل حول الديون والادخار والإنفاق أكثر إزعاجًا".وقال: "أساس ذلك هو أننا لا نقدم تعليمًا ماليًا كافيًا في المدارس أو في أي أماكن أخرى، لذلك يتمتع الناس بالثقة اللازمة للتعامل مع هذه الموضوعات في وقت مبكر".لماذا يرتكب الناس خيانات ماليةوجد الاستطلاع أن معظم عمليات الخداع تحدث لعدة أسباب رئيسية، شعر 38% أن بعض الجوانب المالية يجب أن تظل خاصة، وناقش 34% الأمور المالية لكنهم اعتقدوا أن شريكهم سينتقدها، و33% كانوا خائفين أو محرجين للغاية بشأن مواردهم المالية للتحدث عنها.وقال 42% من بين الأزواج الذين عانوا من الخداع المالي أنه أدى إلى شجار، وقال آخرون إن الحدث أدى إلى تآكل الثقة والخصوصية، وأدى إلى فصل الكتلة المالية الموحدة للطرفين أو أدى إلى إنهاء العلاقة تمامًا.تحقق مع شريكك أو زوجتك بشأن المالوقال هينسلي: "إذا كنت قد ارتكبت خيانة مالية، فمن الأفضل على الأرجح أن تصارح شريكك بأسرع ما يمكن، بهذه الطريقة، يمكنكما حل المشكلة معًا".وأضاف هينسلي: "قد يكون من الجيد أيضًا العمل مع معالج مالي أو مدرب ليكون لديك طرف ثالث محايد يمكنه مساعدتك في التحدث عن المال".وقالت الخبيرة المالية سوزي أورمان: "لتجنب المشكلات المالية في العلاقة، يجب على الأزواج مناقشة الكيفية التي يرغبون بها في الادخار، من عدمه".وأضافت: "من المهم أن يدرك الناس أنه لا توجد طريقة واحدة لإدارة الأموال للأزواج، يوصي بعض الخبراء بأن يحتفظ الشركاء الملتزمون ببعض جوانب مواردهم المالية بشكل منفصل".وأوضحت أنه "يجب على الأزواج أيضًا مناقشة أهدافهم المالية والتأكد من أنهم يملكون نفس المفاهيم حول ذلك، والتحقق بانتظام من النقدم نحو الأهداف التي دفعتهم لادخار المال".
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زواج, أموال

دراسة: 43% من الأمريكيين يخدعون شركاء حياتهم في الجانب المالي

15:40 GMT 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYعلاقة الأموال بالسعادة
علاقة الأموال بالسعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال نحو 43% من البالغين في أمريكا الذين لديهم ميزانية موحدة في علاقاتهم، إنهم ارتكبوا عملًا من أعمال الخداع المالي تجاه شركائهم.
ويتراوح الخداع المالي من الكذب على شريكك أو زوجتك بشأن المال إلى إخفاء أشياء مثل النقود أو فواتير الشراء. وفقًا للتقرير، تم إجراء الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الوقف الوطني للتعليم المالي عن طريق شركة "ذا هاريس بول" الإحصائية، على أكثر من 2000 بالغ عبر الإنترنت عن طريق شركة "ذا هاريس بول" الإحصائية.
وغالبًا ما يكون المال سببًا للتوتر في العلاقات بل هو سبب رئيسي للطلاق. قد يكون ذلك بسبب صعوبة طرحه.
وقال بيلي هينسلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الوقف الوطني للتعليم المالي: "كمجتمع، نتحدث عن المال بافتراض أن الجميع يملك نفس المستوى من حيث التفاهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق" ، مضيفًا أن "هذا يمكن جعل الجدل حول الديون والادخار والإنفاق أكثر إزعاجًا".
وقال: "أساس ذلك هو أننا لا نقدم تعليمًا ماليًا كافيًا في المدارس أو في أي أماكن أخرى، لذلك يتمتع الناس بالثقة اللازمة للتعامل مع هذه الموضوعات في وقت مبكر".
لماذا يرتكب الناس خيانات مالية
وجد الاستطلاع أن معظم عمليات الخداع تحدث لعدة أسباب رئيسية، شعر 38% أن بعض الجوانب المالية يجب أن تظل خاصة، وناقش 34% الأمور المالية لكنهم اعتقدوا أن شريكهم سينتقدها، و33% كانوا خائفين أو محرجين للغاية بشأن مواردهم المالية للتحدث عنها.
وقال 42% من بين الأزواج الذين عانوا من الخداع المالي أنه أدى إلى شجار، وقال آخرون إن الحدث أدى إلى تآكل الثقة والخصوصية، وأدى إلى فصل الكتلة المالية الموحدة للطرفين أو أدى إلى إنهاء العلاقة تمامًا.
تحقق مع شريكك أو زوجتك بشأن المال
وقال هينسلي: "إذا كنت قد ارتكبت خيانة مالية، فمن الأفضل على الأرجح أن تصارح شريكك بأسرع ما يمكن، بهذه الطريقة، يمكنكما حل المشكلة معًا".
وأضاف هينسلي: "قد يكون من الجيد أيضًا العمل مع معالج مالي أو مدرب ليكون لديك طرف ثالث محايد يمكنه مساعدتك في التحدث عن المال".
وقالت الخبيرة المالية سوزي أورمان: "لتجنب المشكلات المالية في العلاقة، يجب على الأزواج مناقشة الكيفية التي يرغبون بها في الادخار، من عدمه".
وأضافت: "من المهم أن يدرك الناس أنه لا توجد طريقة واحدة لإدارة الأموال للأزواج، يوصي بعض الخبراء بأن يحتفظ الشركاء الملتزمون ببعض جوانب مواردهم المالية بشكل منفصل".
وأوضحت أنه "يجب على الأزواج أيضًا مناقشة أهدافهم المالية والتأكد من أنهم يملكون نفس المفاهيم حول ذلك، والتحقق بانتظام من النقدم نحو الأهداف التي دفعتهم لادخار المال".
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