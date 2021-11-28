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https://arabic.sputniknews.com/20211128/دنيا-سمير-غانم-تكشف-لأول-مرة-عن-طلب-دلال-عبد-العزيز-من-رشوان-توفيق-قبل-وفاتها-1053363090.html
دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها
دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها
كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم ما طلبته والدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز منها قبل وفاتها بشأن الممثل رشوان توفيق. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:02+0000
2021-11-28T15:02+0000
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وقالت دنيا إن دلال أثناء فترة مرضها الشديد طلبت منها أن تتواصل مع توفيق للدعاء لها بالشفاء هي وسمير غانم، لافته إلى أنها فعلت ذلك وكشفت تفاصيل المكالمة.وتصدر رشوان توفيق محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته، وقال توفيق (88 سنة)، أمس السبت، إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنا مش هنسي أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي: كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا انا و بابي".وأضافت: "وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة".وتابعت: "أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وأن كلنا ولادك وبنحبك".
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دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها

15:02 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم ما طلبته والدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز منها قبل وفاتها بشأن الممثل رشوان توفيق.
وقالت دنيا إن دلال أثناء فترة مرضها الشديد طلبت منها أن تتواصل مع توفيق للدعاء لها بالشفاء هي وسمير غانم، لافته إلى أنها فعلت ذلك وكشفت تفاصيل المكالمة.
وتصدر رشوان توفيق محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته، وقال توفيق (88 سنة)، أمس السبت، إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.
وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنا مش هنسي أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي: كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا انا و بابي".
وأضافت: "وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة".
وتابعت: "أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وأن كلنا ولادك وبنحبك".
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