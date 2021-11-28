https://arabic.sputniknews.com/20211128/دولة-جديدة-ترصد-أول-إصابتين-بـأوميكرون-لمسافرين-قادمين-من-جنوب-أفريقيا-1053350274.html

دولة جديدة ترصد أول إصابتين بـ"أوميكرون" لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا

دولة جديدة ترصد أول إصابتين بـ"أوميكرون" لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا

أعلنت دولة جديدة، اليوم الأحد، عن رصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد لمسافرين اثنين قادمين من جنوب أفريقيا. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T10:08+0000

2021-11-28T10:08+0000

2021-11-28T10:08+0000

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وحسب صحيفة "الغارديان"، أكدت السلطات الصحية في أستراليا، في بيان اليوم، "اكتشاف إصابتين بالمتحور الجديد من كورونا "أوميكرون" في في البلاد للمرة الأولى بعد إجراء اختبار لمسافرين وصلا من جنوب أفريقيا إلى سيدني مساء أمس السبت".وأشارت الهيئة إلى أن الحالتين وصلتا من جنوب أفريقيا إلى أستراليا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية التي أقلعت من العاصمة القطرية الدوحة.ورصدت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا أمس السبت أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) الذي اكتُشف لأول مرة في دولة جنوب أفريقيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وأدى اكتشاف متحور "أوميكرون" إلى إلى حالة من القلق في دول العالم، خاصة بعدما عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من هذا المتحور الجديد، ما دفع الكثير من الدول لفرض حظر سفر إلى دول أفريقية على رأسها جنوب أفريقيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجمعية-الطبية-في-جنوب-أفريقيا-تكشف-الأعراض-التي-تظهر-على-المصاب-بمتحور-أوميكرون-1053322299.html

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منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا