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https://arabic.sputniknews.com/20211128/رئيسي-خلال-لقائه-مع-أردوغان-يمكننا-تقريب-العلاقات-الاقتصادية-إلى-المستوى-الاستراتيجي-1053358373.html
رئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي
رئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إنه يجب ألا نسمح بمواجهة أي مشاكل في العلاقات بين بلاده وتركيا وأذربيجان، وتخييب آمال أعدائهم المشتركين في... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:19+0000
2021-11-28T13:19+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن طهران لديها القدرة على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة، وبإمكان الطرفين تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي.وشدد رئيسا إيران وتركيا على اعتبار تطوير التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية يصب في مصلحة البلدين والمنطقة معا، حيث أشار الرئيسان إلى أهمية استخدام كل القدرات لتحقيق التنمية الشاملة، مع العمل سويا على تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية.وطالب الرئيس الإيراني باستخدام قدرات الطرفين، الإيراني والتركي، بهدف إحلال السلام والهدوء والأمن في سوريا، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب حلها بين دول المنطقة، والتدخل الأجنبي فيها لن يساعد في حل المشاكل فحسب، بل سيعقد الوضع أكثر.وأكد إبراهيم رئيسي على أهمية الاستقرار والسلام واحترام وحدة أراضي العراق، لافتا إلى أن إيران تؤيد إقامة حكومة قوية ومقبولة للشعب العراقي.ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي أن بلاده ترى أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشيرا إلى حدوث قفزة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/تركيا-أكملت-بناء-الجدار-الأمني-مع-إيران-مزود-بأنظمة-صوتية-صور-1050764891.html
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أخبار إيران

رئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي

13:19 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إنه يجب ألا نسمح بمواجهة أي مشاكل في العلاقات بين بلاده وتركيا وأذربيجان، وتخييب آمال أعدائهم المشتركين في أقرب وقت ممكن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن طهران لديها القدرة على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة، وبإمكان الطرفين تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي.
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وشدد رئيسا إيران وتركيا على اعتبار تطوير التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية يصب في مصلحة البلدين والمنطقة معا، حيث أشار الرئيسان إلى أهمية استخدام كل القدرات لتحقيق التنمية الشاملة، مع العمل سويا على تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية.
وطالب الرئيس الإيراني باستخدام قدرات الطرفين، الإيراني والتركي، بهدف إحلال السلام والهدوء والأمن في سوريا، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب حلها بين دول المنطقة، والتدخل الأجنبي فيها لن يساعد في حل المشاكل فحسب، بل سيعقد الوضع أكثر.
وأكد إبراهيم رئيسي على أهمية الاستقرار والسلام واحترام وحدة أراضي العراق، لافتا إلى أن إيران تؤيد إقامة حكومة قوية ومقبولة للشعب العراقي.
ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي أن بلاده ترى أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشيرا إلى حدوث قفزة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.
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