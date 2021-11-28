رئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن طهران لديها القدرة على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة، وبإمكان الطرفين تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي.وشدد رئيسا إيران وتركيا على اعتبار تطوير التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية يصب في مصلحة البلدين والمنطقة معا، حيث أشار الرئيسان إلى أهمية استخدام كل القدرات لتحقيق التنمية الشاملة، مع العمل سويا على تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية.وطالب الرئيس الإيراني باستخدام قدرات الطرفين، الإيراني والتركي، بهدف إحلال السلام والهدوء والأمن في سوريا، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب حلها بين دول المنطقة، والتدخل الأجنبي فيها لن يساعد في حل المشاكل فحسب، بل سيعقد الوضع أكثر.وأكد إبراهيم رئيسي على أهمية الاستقرار والسلام واحترام وحدة أراضي العراق، لافتا إلى أن إيران تؤيد إقامة حكومة قوية ومقبولة للشعب العراقي.ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي أن بلاده ترى أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشيرا إلى حدوث قفزة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إنه يجب ألا نسمح بمواجهة أي مشاكل في العلاقات بين بلاده وتركيا وأذربيجان، وتخييب آمال أعدائهم المشتركين في أقرب وقت ممكن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن طهران لديها القدرة على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة، وبإمكان الطرفين تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي.
وشدد رئيسا إيران وتركيا على اعتبار تطوير التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية يصب في مصلحة البلدين والمنطقة معا، حيث أشار الرئيسان إلى أهمية استخدام كل القدرات لتحقيق التنمية الشاملة، مع العمل سويا على تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية.
وطالب الرئيس الإيراني باستخدام قدرات الطرفين، الإيراني والتركي، بهدف إحلال السلام والهدوء والأمن في سوريا، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب حلها بين دول المنطقة، والتدخل الأجنبي فيها لن يساعد في حل المشاكل فحسب، بل سيعقد الوضع أكثر.
وأكد إبراهيم رئيسي على أهمية الاستقرار والسلام واحترام وحدة أراضي العراق، لافتا إلى أن إيران تؤيد إقامة حكومة قوية ومقبولة للشعب العراقي.
ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي أن بلاده ترى أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشيرا إلى حدوث قفزة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.