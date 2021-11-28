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https://arabic.sputniknews.com/20211128/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يجري-زيارة-رسمية-لمصر-صور-1053374224.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
بدأ الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T20:23+0000
2021-11-28T20:23+0000
2021-11-28T20:23+0000
إيديكس
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وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، إن شنقريحة سيشارك خلال زيارته إلى القاهرة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021” الذي يُفتتح غدا الاثنين.واستقبل شنقريحة من الجانب المصري في مطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.يذكر أن القوات المسلحة المصرية كانت قد نظمت مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق غدا الاثنين بمشاركة أكثر من 40 دولة.ويقام معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ورد في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيديكس
رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
بدأ الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد.
وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، إن شنقريحة سيشارك خلال زيارته إلى القاهرة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021” الذي يُفتتح غدا الاثنين.
واستقبل شنقريحة من الجانب المصري في مطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.
يذكر أن القوات المسلحة المصرية كانت قد نظمت مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق
معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"
، الذي ينطلق غدا الاثنين بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويقام معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ورد في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي.