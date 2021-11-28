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رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
بدأ الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
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إيديكس
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وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، إن شنقريحة سيشارك خلال زيارته إلى القاهرة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021” الذي يُفتتح غدا الاثنين.واستقبل شنقريحة من الجانب المصري في مطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.يذكر أن القوات المسلحة المصرية كانت قد نظمت مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق غدا الاثنين بمشاركة أكثر من 40 دولة.ويقام معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ورد في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي.
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إيديكس

رئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور

20:23 GMT 28.11.2021
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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بدأ الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد.
وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، إن شنقريحة سيشارك خلال زيارته إلى القاهرة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021” الذي يُفتتح غدا الاثنين.
واستقبل شنقريحة من الجانب المصري في مطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.
يذكر أن القوات المسلحة المصرية كانت قد نظمت مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق غدا الاثنين بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويقام معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ورد في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي.
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