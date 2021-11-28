رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة

وبحسب بيان للمجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشاد كوبيش، بدور المنفي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وبجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.وأكد المبعوث دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الشباب هم "رھان الحاضر وأمل المستقبل"، والقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة وعادلة ودیمقراطیة.وحول الانتخابات، قال المنفي إن المجلس يعمل جاهدا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تتسم بالحرية والنزاهة، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الشباب هم "رھان الحاضر وأمل المستقبل"، والقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة وعادلة ودیمقراطیة.
وحول الانتخابات، قال المنفي إن المجلس يعمل جاهدا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تتسم بالحرية والنزاهة، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.