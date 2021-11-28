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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:02+0000
2021-11-28T13:02+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب بيان للمجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشاد كوبيش، بدور المنفي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وبجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.وأكد المبعوث دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الشباب هم "رھان الحاضر وأمل المستقبل"، والقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة وعادلة ودیمقراطیة.وحول الانتخابات، قال المنفي إن المجلس يعمل جاهدا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تتسم بالحرية والنزاهة، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/المبعوث-الأممي-المستقيل-عدم-إقامة-انتخابات-في-ليبيا-سيؤدي-إلى-مزيد-من-الصراع-1053246772.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة

13:02 GMT 28.11.2021
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفيرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب بيان للمجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشاد كوبيش، بدور المنفي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وبجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
وأكد المبعوث دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.
مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
المبعوث الأممي المستقيل: عدم إقامة انتخابات في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الصراع
24 نوفمبر, 16:00 GMT
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الشباب هم "رھان الحاضر وأمل المستقبل"، والقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة وعادلة ودیمقراطیة.
وحول الانتخابات، قال المنفي إن المجلس يعمل جاهدا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تتسم بالحرية والنزاهة، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.
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