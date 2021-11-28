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رئيس جنوب أفريقيا: نعلم المزيد عن متحور "أوميكرون" خلال أيام
رئيس جنوب أفريقيا: نعلم المزيد عن متحور "أوميكرون" خلال أيام
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن العمل جار لدراسة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ستتوفر معلومات عنه خلال أيام. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T19:55+0000
2021-11-28T19:55+0000
العالم
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا في كلمة له حول الوضع الوبائي في بلاده: "خلال الأيام القليلة المقبلة، مع حصولنا على مزيد من المعلومات سنكون قادرين على معرفة ما إذا كان أوميكرون أكثر انتشارا بين الأشخاص وما إذا كان يزيد من خطر الإصابة بالمرض مرة أخرى".وأضاف: "يجب تجنب أو تأجيل حفلات نهاية العام والاحتفالات الأخرى، وينبغي على كل شخص التفكير مرتين قبل حضور أو تنظيم أي تجمع".وتابع قائلا: "نسبة الإصابات بكوفيد-19 في بلادنا قفزت من 2% إلى 9% في أقل من أسبوع وهذا ارتفاع حاد للغاية في فترة قصيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20211128/الصحة-العالمية-تصدر-توضيحا-بخصوص-المتحور-أوميكرون--1053372133.html
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العالم, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا

رئيس جنوب أفريقيا: نعلم المزيد عن متحور "أوميكرون" خلال أيام

19:55 GMT 28.11.2021
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© flickr.com / Jason Perelson
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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن العمل جار لدراسة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ستتوفر معلومات عنه خلال أيام.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا في كلمة له حول الوضع الوبائي في بلاده: "خلال الأيام القليلة المقبلة، مع حصولنا على مزيد من المعلومات سنكون قادرين على معرفة ما إذا كان أوميكرون أكثر انتشارا بين الأشخاص وما إذا كان يزيد من خطر الإصابة بالمرض مرة أخرى".

وأشار رامافوزا إلى أن الحكومة شكلت فريق عمل لإجراء مشاورات لجعل التطعيم ضد "كوفيد-19" إلزاميا في أماكن محددة، مؤكدا أن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة متحور "أوميكرون" والحد من تداعيات الجائحة.

مختبر علمي تابع لأكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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وأضاف: "يجب تجنب أو تأجيل حفلات نهاية العام والاحتفالات الأخرى، وينبغي على كل شخص التفكير مرتين قبل حضور أو تنظيم أي تجمع".
وتابع قائلا: "نسبة الإصابات بكوفيد-19 في بلادنا قفزت من 2% إلى 9% في أقل من أسبوع وهذا ارتفاع حاد للغاية في فترة قصيرة".
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