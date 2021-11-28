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https://arabic.sputniknews.com/20211128/رئيس-قرغيزستان-يدعو-إلى-الاعتراف-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-1053367256.html
رئيس قرغيزستان يدعو إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية
رئيس قرغيزستان يدعو إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية
دعا رئيس قرغيزستان صدير جاباروف، اليوم الأحد، جميع القوى السياسية إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية، بحسب بيان الخدمة الصحفية للرئيس القرغيزي. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:27+0000
2021-11-28T16:27+0000
2021-11-28T16:27+0000
العالم
قرغيزستان
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وقال جاباروف: "أود أن أناشد جميع القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات أو لسبب ما لم تشارك فيها. الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستسلام لإرادة الشعب".كما أعرب رئيس الدولة في كلمته عن ثقته في أنه سيكون قادراً على العمل بنجاح مع النواب المنتخبين حديثا في البرلمان وتحقيق نجاح كبير.وأدلى الناخبون في قرغيزستان بأصواتهم، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لاختيار برلمان جديد، وذلك بعد عام من انتخابات سابقة أثارت أعمال شغب أطاحت الحكومة.ويتنافس نحو 1300 مرشح من 21 حزباً سياسياً على 90 مقعدًا في البرلمان خلال الانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211012/قيرغيزستان-توسع-من-صلاحيات-رئيس-البلاد-1050413410.html
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العالم, قرغيزستان
رئيس قرغيزستان يدعو إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية
دعا رئيس قرغيزستان صدير جاباروف، اليوم الأحد، جميع القوى السياسية إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية، بحسب بيان الخدمة الصحفية للرئيس القرغيزي.
وقال جاباروف: "أود أن أناشد جميع القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات أو لسبب ما لم تشارك فيها. الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستسلام لإرادة الشعب".
كما
أعرب رئيس الدولة في كلمته عن ثقته
في أنه سيكون قادراً على العمل بنجاح مع النواب المنتخبين حديثا في البرلمان وتحقيق نجاح كبير.
وأدلى الناخبون في
قرغيزستان
بأصواتهم، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لاختيار برلمان جديد، وذلك بعد عام من انتخابات سابقة أثارت أعمال شغب أطاحت الحكومة.
ويتنافس نحو 1300 مرشح من 21 حزباً سياسياً على 90 مقعدًا في البرلمان خلال الانتخابات.