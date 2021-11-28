https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تسجل-انخفاضا-ملحوظا-في-حصيلة-إصابات-ووفيات-كوفيد-19-اليومية-1053350790.html

روسيا تسجل انخفاضا ملحوظا في حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" اليومية

روسيا تسجل انخفاضا ملحوظا في حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" اليومية

سجلت روسيا، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T10:30+0000

2021-11-28T10:30+0000

2021-11-28T10:30+0000

روسيا

آخر أخبار كورونا في روسيا

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وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، فقد "تم تسجيل 33548 إصابة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 9570373 حالة"، ما يعد أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 1224 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 272755 حالة"، ما يعد أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وأوضح البيان أنه "تم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بإحصاء 3086 إصابة، تليها سانت بطرسبورغ بـ 2072 حالة ثم ضواحي موسكو بـ 2046 حالة".فيما أشار إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 8268111 بعد خروج 30646 مريضا من المستشفيات منذ الأمس".وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، يوم الجمعة الماضي، أن مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) في البلاد بلغ 51.8 في المئة، وأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل في عموم روسيا، وصل لنحو 60 مليون شخص.وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر، ويبلغ متوسط المعدل أكثر من 500 ألف شخص في اليوم.وشهدت روسيا، خلال الفترة الماضية، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا