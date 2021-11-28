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روسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"
روسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على تصريحات البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"، التي وصف بها البحر الأبيض المتوسط. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:03+0000
2021-11-28T12:03+0000
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وجاء تعليق وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، التي قالت: "لا بيلاروسيا ولا روسيا، اللتين حاولت الدول الغربية تحميلهما مسؤولية أزمة الهجرة، تغتسلان بمياه هذا البحر".وأضافت زاخاروفا: "الغرب يدفع روسيا إلى أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية من أجل استخدامها كعامل "ثقيل" في توجيه الاتهامات". يذكر أن البابا فرنسيس قد وصف، يوم أمس السبت، البحر الأبيض المتوسط ​​بأنه "مقبرة كبيرة" بسبب العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا فيه. كما أشار إلى أن أولئك الذين هبطوا في السنوات الأخيرة على شواطئ القارة، فارين من "الحرب والفقر"، داعيا إلى "إظهار الرحمة للاجئين ومساعدتهم".
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روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"

12:03 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov  / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على تصريحات البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"، التي وصف بها البحر الأبيض المتوسط.
وجاء تعليق وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، التي قالت: "لا بيلاروسيا ولا روسيا، اللتين حاولت الدول الغربية تحميلهما مسؤولية أزمة الهجرة، تغتسلان بمياه هذا البحر".
وأضافت زاخاروفا: "الغرب يدفع روسيا إلى أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية من أجل استخدامها كعامل "ثقيل" في توجيه الاتهامات".
يذكر أن البابا فرنسيس قد وصف، يوم أمس السبت، البحر الأبيض المتوسط ​​بأنه "مقبرة كبيرة" بسبب العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا فيه.
كما أشار إلى أن أولئك الذين هبطوا في السنوات الأخيرة على شواطئ القارة، فارين من "الحرب والفقر"، داعيا إلى "إظهار الرحمة للاجئين ومساعدتهم".
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