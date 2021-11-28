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https://arabic.sputniknews.com/20211128/زلزال-بقوة-73-درجة-يضرب-شمالي-بيرو-1053354408.html
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شمالي بيرو
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شمالي بيرو
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمالي بيرو، اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T11:47+0000
2021-11-28T11:47+0000
2021-11-28T11:47+0000
زلزال
أخبار العالم الآن
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وفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال صباح اليوم في الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش (13:52 بتوقيت موسكو).وأضاف المركز أن مصدر الزلزال يقع على بعد 45 كيلومترا شمال مدينة بارانكا التي يقطنها 5700 نسمة، وحدث على عمق 80 كيلومترًا.بدوره، أعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي في منطقة الزلزال.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به السكان في مناطق بعيدة مثل العاصمة ليما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شمالي بيرو
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمالي بيرو، اليوم الأحد.
وفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال صباح اليوم في الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش (13:52 بتوقيت موسكو).
وأضاف المركز أن مصدر
الزلزال
يقع على بعد 45 كيلومترا شمال مدينة بارانكا التي يقطنها 5700 نسمة، وحدث على عمق 80 كيلومترًا.
بدوره، أعلن المركز الأمريكي للتحذير من
تسونامي
، أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي في منطقة الزلزال.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به السكان في مناطق بعيدة مثل العاصمة ليما.