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https://arabic.sputniknews.com/20211128/زوجة-موسيماني-تمنع-مشكلة-كادت-تبعده-عن-قيادة-الأهلي-1053362454.html
زوجة موسيماني تمنع مشكلة كادت تبعده عن قيادة الأهلي
زوجة موسيماني تمنع مشكلة كادت تبعده عن قيادة الأهلي
منعت السيدة مويرا، زوجة المدير الفني لفريق الأهلي المصري، وقوع مشكلة كادت تبعد زوجها عن قيادة المارد الأحمر لمدة قد تطول. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:51+0000
2021-11-28T14:51+0000
فيروس كورونا
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وقال موقع "اليوم السابع" إن موسيماني كان قد قرر السفر إلى جنوب أفريقيا خلال الإجازة التي منحها للاعبيه في فترة توقف بطولة الدوري العام، بسبب بطولة كأس العرب.وفوجئ موسيماني بطلب من زوجته مويرا بأن تحضر هي إلى القاهرة بدلا من سفره هو إلى جنوب أفريقيا، وقضاء الإجازة في القاهرة، وهو ما وافق عليه موسيماني ليقرر البقاء لاستقبالها.جاء ذلك قبل أن تخرج أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا، ما أسفر عنه منع زوجة موسيماني من الحضور كما تعذر سفر موسيماني لجنوب أفريقيا.وكاد موسيماني أن يواجه مشكلة كبيرة تبعده عن ممارسة مهامه في قيادة الفريق في حال سفره إلى جنوب أفريقيا، حيث كان ستتعذر عودته للقاهرة لفترة طويلة.في السياق ذاته، تراجع مهاجم الأهلي بيرسي تاو، هو الآخر عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا خلال الإجازة الحالية بسبب قرار شركة مصر للطيران توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ابتداءً من أمس السبت.
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فيروس كورونا

زوجة موسيماني تمنع مشكلة كادت تبعده عن قيادة الأهلي

14:51 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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منعت السيدة مويرا، زوجة المدير الفني لفريق الأهلي المصري، وقوع مشكلة كادت تبعد زوجها عن قيادة المارد الأحمر لمدة قد تطول.
وقال موقع "اليوم السابع" إن موسيماني كان قد قرر السفر إلى جنوب أفريقيا خلال الإجازة التي منحها للاعبيه في فترة توقف بطولة الدوري العام، بسبب بطولة كأس العرب.
وفوجئ موسيماني بطلب من زوجته مويرا بأن تحضر هي إلى القاهرة بدلا من سفره هو إلى جنوب أفريقيا، وقضاء الإجازة في القاهرة، وهو ما وافق عليه موسيماني ليقرر البقاء لاستقبالها.
جاء ذلك قبل أن تخرج أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا، ما أسفر عنه منع زوجة موسيماني من الحضور كما تعذر سفر موسيماني لجنوب أفريقيا.
وكاد موسيماني أن يواجه مشكلة كبيرة تبعده عن ممارسة مهامه في قيادة الفريق في حال سفره إلى جنوب أفريقيا، حيث كان ستتعذر عودته للقاهرة لفترة طويلة.
في السياق ذاته، تراجع مهاجم الأهلي بيرسي تاو، هو الآخر عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا خلال الإجازة الحالية بسبب قرار شركة مصر للطيران توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ابتداءً من أمس السبت.
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