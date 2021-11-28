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https://arabic.sputniknews.com/20211128/سمكة-عالقة-بين-فكي-قرش-ضخم-تقف-على-بوابة-الموت-أو-الحياة-فيديو-1053361024.html
سمكة عالقة بين فكي قرش ضخم تقف على "بوابة الموت أو الحياة"... فيديو
سمكة عالقة بين فكي قرش ضخم تقف على "بوابة الموت أو الحياة"... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا من عالم البحار، حيث عَلقت سمة كبيرة بين فكي قرش ضخم، وتحولت الوجبة الشهية إلى مشكلة حقيقية تهدد حياة المفترس... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:01+0000
2021-11-28T14:01+0000
منوعات
نادي الفيديو
سمكة
القرش
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الـ"يوتيوب"، سمكة كبيرة علقت بين أسنان سمكة القرش وتسببت بحالة استعصاء، حيث توقفت السمكة الكبيرة في مدخل الفم وسدت الفم العملاق للقرش.وتوقفت السمكة في منتصف الطريق بين الحياة والموت، بسبب تعلقها بزعانفها الجانبية، حيث استقرت على طرفي الفكين وكأن (السمكة) تحاول الخروج والهرب من هذا المأزق الكارثي.اقرأ أيضا: فتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديواقرأ أيضا: معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
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منوعات, نادي الفيديو, سمكة, القرش

سمكة عالقة بين فكي قرش ضخم تقف على "بوابة الموت أو الحياة"... فيديو

14:01 GMT 28.11.2021
© Photo / pixabay/lizzybeth74أحد أصناف أسماك القرش الغريبة
أحد أصناف أسماك القرش الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / pixabay/lizzybeth74
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا من عالم البحار، حيث عَلقت سمة كبيرة بين فكي قرش ضخم، وتحولت الوجبة الشهية إلى مشكلة حقيقية تهدد حياة المفترس الأشهر في الأعماق.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الـ"يوتيوب"، سمكة كبيرة علقت بين أسنان سمكة القرش وتسببت بحالة استعصاء، حيث توقفت السمكة الكبيرة في مدخل الفم وسدت الفم العملاق للقرش.
وتوقفت السمكة في منتصف الطريق بين الحياة والموت، بسبب تعلقها بزعانفها الجانبية، حيث استقرت على طرفي الفكين وكأن (السمكة) تحاول الخروج والهرب من هذا المأزق الكارثي.
وعلى الرغم من أن السمكة تبدو عليها معالم الحياة، إلا أنها لن تكون عائقا أمام فكي سمكة القرش، حيث تتمتع الأخيرة بقوة كبيرة لضغط الفريسة وتفتيتها وتقطيعها، حيث أكدت الدراسات أن قوة فكي القرش الأبيض أقوى بعشرة مرات من فكي البشر على الرغم من عدم وجود عظام لدى القرش بل غضاريف.
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