شرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي

تبلغ المتهمة الأولى من العمر 31 عاما، وستوجه التهمة لها بعد أن زعمت أنها أشعلت النار في فندق الحجر الصحي، حيث كانت تقيم مع طفليها، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت شرطة أستراليا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، وأن الحريق دمر معظم الطابق الحادي عشر من فندق باسيفيك، وتم إجلاء أكثر من 100 شخص منه.وقع الحادث في مدينة كيرنز الشمالية، مع تصاعد التوترات في أجزاء من أستراليا نتيجة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وكذلك لحالة الذعر بعد ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه مؤخرا ولأول مرة في جنوب أفريقيا.وقال القائم بأعمال كبير المشرفين في شرطة أستراليا، كريس هودجمان، إنه تم وضع المرأة في الحجز، وأن الشرطة تعتني بأطفالها.وتابع للصحفيين: "أتوقع في وقت لاحق من صباح اليوم أن يتم اتهام امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بالحرق العمد واحتمال ارتكاب جرائم أخرى".وعن سبب إضرامها النار في المكان، اكتفى كريس هودجمان بالإشارة إلى أن المرأة كانت في الحجر الصحي لمدة يومين، وكان هناك مشكلات معها والسلطات الأسترالية كانت "تديرها".
وقع الحادث في مدينة كيرنز الشمالية، مع تصاعد التوترات في أجزاء من أستراليا نتيجة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وكذلك لحالة الذعر بعد ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه مؤخرا ولأول مرة في جنوب أفريقيا.
وقال القائم بأعمال كبير المشرفين في شرطة أستراليا، كريس هودجمان، إنه تم وضع المرأة في الحجز، وأن الشرطة تعتني بأطفالها.
وتابع للصحفيين: "أتوقع في وقت لاحق من صباح اليوم أن يتم اتهام امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بالحرق العمد واحتمال ارتكاب جرائم أخرى".
وعن سبب إضرامها النار في المكان، اكتفى كريس هودجمان بالإشارة إلى أن المرأة كانت في الحجر الصحي لمدة يومين، وكان هناك مشكلات معها والسلطات الأسترالية كانت "تديرها".