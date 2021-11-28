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https://arabic.sputniknews.com/20211128/شرطة-أستراليا-تدين-امرأة-بتهمة-إضرامها-النار-في-فندق-للحجر-الصحي-1053357868.html
شرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي
شرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي
صرحت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، أنها تتوقع توجيه اتهام إضرام النار عمدا لامرأة، بعد نشوب حريق داخل ‏فندق مخصص للحجر الصحي لمرضى فيروس "كورونا" المستجد.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:58+0000
2021-11-28T12:58+0000
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تبلغ المتهمة الأولى من العمر 31 عاما، وستوجه التهمة لها بعد أن زعمت أنها أشعلت النار في فندق الحجر الصحي، حيث كانت تقيم مع طفليها، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت شرطة أستراليا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، وأن الحريق دمر معظم الطابق الحادي عشر من فندق باسيفيك، وتم إجلاء أكثر من 100 شخص منه.وقع الحادث في مدينة كيرنز الشمالية، مع تصاعد التوترات في أجزاء من أستراليا نتيجة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وكذلك لحالة الذعر بعد ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه مؤخرا ولأول مرة في جنوب أفريقيا.وقال القائم بأعمال كبير المشرفين في شرطة أستراليا، كريس هودجمان، إنه تم وضع المرأة في الحجز، وأن الشرطة تعتني بأطفالها.وتابع للصحفيين: "أتوقع في وقت لاحق من صباح اليوم أن يتم اتهام امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بالحرق العمد واحتمال ارتكاب جرائم أخرى".وعن سبب إضرامها النار في المكان، اكتفى كريس هودجمان بالإشارة إلى أن المرأة كانت في الحجر الصحي لمدة يومين، وكان هناك مشكلات معها والسلطات الأسترالية كانت "تديرها".
https://arabic.sputniknews.com/20211128/-الصورة-الأولى-لمتحور-أوميكرون-تكشف-سبب-خطورته-1053349249.html
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أستراليا, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

شرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي

12:58 GMT 28.11.2021
© REUTERS / SARAH ORTONالدخان يتصاعد فوق فندق باسيفيك، وهو مكان للحجر الصحي لفيروس "كورونا" المستجد، كيرنز، أستراليا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الدخان يتصاعد فوق فندق باسيفيك، وهو مكان للحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد، كيرنز، أستراليا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / SARAH ORTON
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صرحت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، أنها تتوقع توجيه اتهام إضرام النار عمدا لامرأة، بعد نشوب حريق داخل ‏فندق مخصص للحجر الصحي لمرضى فيروس "كورونا" المستجد.‏
تبلغ المتهمة الأولى من العمر 31 عاما، وستوجه التهمة لها بعد أن زعمت أنها أشعلت النار في فندق الحجر الصحي، حيث كانت تقيم مع طفليها، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت شرطة أستراليا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، وأن الحريق دمر معظم الطابق الحادي عشر من فندق باسيفيك، وتم إجلاء أكثر من 100 شخص منه.
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وقع الحادث في مدينة كيرنز الشمالية، مع تصاعد التوترات في أجزاء من أستراليا نتيجة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وكذلك لحالة الذعر بعد ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه مؤخرا ولأول مرة في جنوب أفريقيا.
وقال القائم بأعمال كبير المشرفين في شرطة أستراليا، كريس هودجمان، إنه تم وضع المرأة في الحجز، وأن الشرطة تعتني بأطفالها.
وتابع للصحفيين: "أتوقع في وقت لاحق من صباح اليوم أن يتم اتهام امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بالحرق العمد واحتمال ارتكاب جرائم أخرى".
وعن سبب إضرامها النار في المكان، اكتفى كريس هودجمان بالإشارة إلى أن المرأة كانت في الحجر الصحي لمدة يومين، وكان هناك مشكلات معها والسلطات الأسترالية كانت "تديرها".
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