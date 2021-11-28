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صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صور للسفارة الأمريكية الجديدة التي لا تزال قيد البناء والتجهيز منذ أكثر من سنتين. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:56+0000
2021-11-28T09:12+0000
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الولايات المتحدة
السفارة الأمريكية
لبنان
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وأظهرت الصور المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة الأمريكية في لبنان الواقعة في منطقة عوكر، 13 كم شمال بيروت.وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في عام 2023، حيث ستكون واحدة من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي، مبنية على مساحة 43 فدانا (180,6 ألف متر مربع).
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العالم العربي, الولايات المتحدة, السفارة الأمريكية, لبنان

صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط

08:56 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:12 GMT 28.11.2021)
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر
مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
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انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صور للسفارة الأمريكية الجديدة التي لا تزال قيد البناء والتجهيز منذ أكثر من سنتين.
وأظهرت الصور المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة الأمريكية في لبنان الواقعة في منطقة عوكر، 13 كم شمال بيروت.
وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في عام 2023، حيث ستكون واحدة من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي، مبنية على مساحة 43 فدانا (180,6 ألف متر مربع).
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