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https://arabic.sputniknews.com/20211128/صور-تكشف-مراحل-بناء-أكبر-سفارة-أمريكية-في-لبنان-1053346907.html
صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صور للسفارة الأمريكية الجديدة التي لا تزال قيد البناء والتجهيز منذ أكثر من سنتين. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:56+0000
2021-11-28T08:56+0000
2021-11-28T09:12+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة
السفارة الأمريكية
لبنان
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وأظهرت الصور المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة الأمريكية في لبنان الواقعة في منطقة عوكر، 13 كم شمال بيروت.وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في عام 2023، حيث ستكون واحدة من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي، مبنية على مساحة 43 فدانا (180,6 ألف متر مربع).
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العالم العربي, الولايات المتحدة, السفارة الأمريكية, لبنان
صور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط 08:56 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:12 GMT 28.11.2021)
انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صور للسفارة الأمريكية الجديدة التي لا تزال قيد البناء والتجهيز منذ أكثر من سنتين.
وأظهرت الصور المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة الأمريكية في لبنان الواقعة في منطقة عوكر، 13 كم شمال بيروت.
وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في عام 2023، حيث ستكون واحدة من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي، مبنية على مساحة 43 فدانا (180,6 ألف متر مربع).