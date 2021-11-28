عطل يصيب تطبيق وموقع "تلغرام" في مصر

لا يمكن إجراء أي عملية من خلاله، إذ واجه مشغلو التطبيق، الذي يعد من أكثر التطبيقات تحميلا واستخداما في العالم كله، عطل "تلغرام" الذي تسبب بمنع إرسال أو استقبال الرسائل أو متابعة أي شيء، بحسب صحيفة "الوطن".وغرد عدد كبير من المستخدمين عبر موقع "تويتر" بشأن العطل الذي أصاب حساباتهم عبر "تلغرام"، حيث اشتكوا من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل وفتح التطبيق بشكل عام.وتضمنت بعض التغريدات تعليقات ساخرة على العطل، وهو أمر نادر الحدوث خاصة لدى تطبيق "تلغرام" بعكس الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وأبرزها المواقع التابعة لشركة "ميتا"، فيسبوك وواتسآب وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر، والتي شهدت في الفترة الأخيرة عطلا دام لعدة ساعات.
أصاب عطل مفاجئ تطبيق وموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تلغرام"، في مصر، ما تسبب في منع ملايين المستخدمين من أي تواصل من خلاله.
لا يمكن إجراء أي عملية من خلاله، إذ واجه مشغلو التطبيق، الذي يعد من أكثر التطبيقات تحميلا واستخداما في العالم كله، عطل "تلغرام" الذي تسبب بمنع إرسال أو استقبال الرسائل أو متابعة أي شيء، بحسب صحيفة "الوطن".
وغرد عدد كبير من المستخدمين عبر موقع "تويتر" بشأن العطل الذي أصاب حساباتهم عبر "تلغرام"، حيث اشتكوا من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل وفتح التطبيق بشكل عام.
وتضمنت بعض التغريدات تعليقات ساخرة على العطل، وهو أمر نادر الحدوث خاصة لدى تطبيق "تلغرام" بعكس الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وأبرزها المواقع التابعة لشركة "ميتا"، فيسبوك وواتسآب وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر، والتي شهدت في الفترة الأخيرة عطلا دام لعدة ساعات.