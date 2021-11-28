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https://arabic.sputniknews.com/20211128/علماء-يرصدون-عناصر-مشعة-في-الموز-1053352593.html
علماء يرصدون عناصر مشعة في الموز
علماء يرصدون عناصر مشعة في الموز
رصد علماء من جامعة بكين بأن الموز فعلاً مشع، وذلك لاحتواء هذه الثمار على نظير البوتاسيوم -40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبا على الصحة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T11:12+0000
2021-11-28T11:12+0000
منوعات
الموز
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رصد علماء من جامعة بكين بأن الموز فعلاً مشع، وذلك لاحتواء هذه الثمار على نظير البوتاسيوم -40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبا على الصحة.لكن يعتبر الإشعاع ضئيل جدا، فتصل جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة نحو 0.0778 ميكروسيفرت، لتقريب الفكرة أكثر يمكننا القول إنك تحتاج إلى أكل 274 موزة يوميا لمدة سبع سنوات ليصل الإشعاع إلى مرحلة قادرة على التأثير على صحة الإنسان.فليس الموز هو الشيء المشع الوحيد حولنا. الإشعاع يأتي إلينا من السماء عن طريق الكواكب والنجوم بما يسمى بالإشعاعات الكونية بكميات أكثر بكثير من الموجودة في الموز. الآرض التي نمشي عليها أيضاً يوجد فيها عناصر مشعة مثل الرادون، حتى عند مراجعة الطبيب وعمل فحوصات الأشعة السينية والتصوير المقطعي.وفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الموز يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية، ويُقلل من خطر الإصابة بالسرطان. فهو يحتوي على معادن وفيتامينات عديدة من ضمنها البوتاسيوم. كما يعرف عنه بأنه أحد مصادر الطاقة لجسم الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20211022/مخاطر-الإفراط-في-تناول-الموز-1050504650.html
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منوعات, الموز

علماء يرصدون عناصر مشعة في الموز

11:12 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / Manan Vatsyayanaبائع متجول يحمل الموز على دراجته في أحد شوارع مدينة هانوي، فيتنام 18 مارس 2021
بائع متجول يحمل الموز على دراجته في أحد شوارع مدينة هانوي، فيتنام 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
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رصد علماء من جامعة بكين بأن الموز فعلاً مشع، وذلك لاحتواء هذه الثمار على نظير البوتاسيوم -40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبا على الصحة.
لكن يعتبر الإشعاع ضئيل جدا، فتصل جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة نحو 0.0778 ميكروسيفرت، لتقريب الفكرة أكثر يمكننا القول إنك تحتاج إلى أكل 274 موزة يوميا لمدة سبع سنوات ليصل الإشعاع إلى مرحلة قادرة على التأثير على صحة الإنسان.
فليس الموز هو الشيء المشع الوحيد حولنا. الإشعاع يأتي إلينا من السماء عن طريق الكواكب والنجوم بما يسمى بالإشعاعات الكونية بكميات أكثر بكثير من الموجودة في الموز. الآرض التي نمشي عليها أيضاً يوجد فيها عناصر مشعة مثل الرادون، حتى عند مراجعة الطبيب وعمل فحوصات الأشعة السينية والتصوير المقطعي.
موز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
مخاطر الإفراط في تناول الموز
22 أكتوبر, 11:50 GMT
وفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الموز يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية، ويُقلل من خطر الإصابة بالسرطان. فهو يحتوي على معادن وفيتامينات عديدة من ضمنها البوتاسيوم. كما يعرف عنه بأنه أحد مصادر الطاقة لجسم الإنسان.
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