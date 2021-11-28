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https://arabic.sputniknews.com/20211128/غوتيريش-يحيي-ذكرى-الاحتفال-بيوم-التضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-1053369571.html
غوتيريش يحيي ذكرى الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
غوتيريش يحيي ذكرى الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
علق أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الأوضاع التي يواجهها الفلسطينيون وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T17:15+0000
2021-11-28T17:15+0000
2021-11-28T17:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلفة يمثل تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالمي".وتابع: "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".وتم تحديد يوم الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ عام 1977.ويتزامن هذا اليوم مع تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين عام 1947.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
غوتيريش يحيي ذكرى الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
علق أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الأوضاع التي يواجهها الفلسطينيون وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.
وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، أن "الوضع في
الأراضي الفلسطينية
المحتلفة يمثل تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالمي".
وتابع: "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".
وتم تحديد يوم الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، يوما عالميا
للتضامن مع الشعب الفلسطيني
منذ عام 1977.
ويتزامن هذا اليوم مع تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين عام 1947.