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https://arabic.sputniknews.com/20211128/فرنسا-تعلن-تنظيم-رحلات-جوية-لإجلاء-رعاياها-من-إثيوبيا-1053365629.html
فرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا
فرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا
أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ستبدأ، مساء اليوم الأحد، في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد تخصيص طائرة خاصة لإعادتهم إلى... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:42+0000
2021-11-28T15:42+0000
2021-11-28T15:42+0000
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ونقلت "رويترز"، عن المصدر، قوله إن والأسبوع الماضي، طلبت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة إثيوبيا على الفور.وأعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة، حيث يزعم المتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة.وتشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام في الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/واشنطن-تدعو-إلى-إجراء-مفاوضات-عاجلة-إزاء-التصعيد-العسكري-في-إثيوبيا-1053317853.html
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أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, فرنسا
فرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا
أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ستبدأ، مساء اليوم الأحد، في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد تخصيص طائرة خاصة لإعادتهم إلى البلاد.
ونقلت "رويترز"، عن المصدر، قوله إن
"وزارة الخارجية قررت تنظيم رحلة خاصة لتسهيل مغادرة مواطنينا، ابتداءً من الليلة".
والأسبوع الماضي، طلبت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة إثيوبيا على الفور.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة، حيث يزعم المتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة.
وتشهد
إثيوبيا
صراعا ممتدا منذ عام في الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة
القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي
وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.