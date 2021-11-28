فرنسا: ما تقوله لندن في الغرف المغلقة غير ما تقوله في العلن بشأن أزمة المهاجرين

وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه من بلجيكا وألمانيا وهولندا في كاليه، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات جادة مع بريطانيا حول القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، "لكنها لن تكون رهينة السياسة الداخلية في لندن".وقال دارمانان: "بريطانيا تركت أوروبا وليس العالم. نحن بحاجة إلى العمل بجدية فيما يتعلق بهذه المسائل... دون أن نكون رهينة للسياسات الداخلية البريطانية".ولفت إلى أن بلاده "كانت تواجه قضية الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا منذ 25 عاما، وحان الوقت للندن كي تنتبه لذلك".وتابع: "إذا كان المهاجرون يأتون إلى كاليه أو دانكيرك أو شمال فرنسا، فذلك لأن إنجلترا تجتذبهم، وخصوصا سوق العمل... الذي يسمح بالعمل في إنجلترا دون أي هوية".
أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على أهمية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بخصوص أزمة المهاجرين.
وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه من بلجيكا وألمانيا وهولندا في كاليه، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات جادة مع بريطانيا حول القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، "لكنها لن تكون رهينة السياسة الداخلية في لندن".
وقال دارمانان: "بريطانيا تركت أوروبا وليس العالم. نحن بحاجة إلى العمل بجدية فيما يتعلق بهذه المسائل... دون أن نكون رهينة للسياسات الداخلية البريطانية".
وأشار الوزير إلى أن "لهجة لندن في الغرف المغلقة لم تكن هي نفسها في العلن".
ولفت إلى أن بلاده "كانت تواجه قضية الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا منذ 25 عاما، وحان الوقت للندن كي تنتبه لذلك".
وتابع: "إذا كان المهاجرون يأتون إلى كاليه أو دانكيرك أو شمال فرنسا، فذلك لأن إنجلترا تجتذبهم، وخصوصا سوق العمل... الذي يسمح بالعمل في إنجلترا دون أي هوية".