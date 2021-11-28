https://arabic.sputniknews.com/20211128/فرنسا-ما-تقوله-لندن-في-الغرف-المغلقة-غير-ما-تقوله-في-العلن-بشأن-أزمة-المهاجرين-1053371836.html

فرنسا: ما تقوله لندن في الغرف المغلقة غير ما تقوله في العلن بشأن أزمة المهاجرين

فرنسا: ما تقوله لندن في الغرف المغلقة غير ما تقوله في العلن بشأن أزمة المهاجرين

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على أهمية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بخصوص أزمة المهاجرين. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T19:04+0000

2021-11-28T19:04+0000

2021-11-28T19:04+0000

بريطانيا

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وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه من بلجيكا وألمانيا وهولندا في كاليه، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات جادة مع بريطانيا حول‭‭ ‬‬القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، "لكنها لن تكون رهينة السياسة الداخلية في لندن".وقال دارمانان: "بريطانيا تركت أوروبا وليس العالم. نحن بحاجة إلى العمل بجدية فيما يتعلق بهذه المسائل... دون أن نكون رهينة للسياسات الداخلية البريطانية".ولفت إلى أن بلاده "كانت تواجه قضية الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا منذ 25 عاما، وحان الوقت للندن كي تنتبه لذلك".وتابع: "إذا كان المهاجرون يأتون إلى كاليه أو دانكيرك أو شمال فرنسا، فذلك لأن إنجلترا تجتذبهم، وخصوصا سوق العمل... الذي يسمح بالعمل في إنجلترا دون أي هوية".

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