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https://arabic.sputniknews.com/20211128/فريق-يبدأ-مباراة-بـ9-لاعبين-وينهيها-بـ6-ويخسر-7-0-1053351056.html
فريق يبدأ مباراة بـ9 لاعبين وينهيها بـ6 ويخسر 7-0
فريق يبدأ مباراة بـ9 لاعبين وينهيها بـ6 ويخسر 7-0
شكلت استضافة نادي "بنفيكا" مهمة صعبة على نادي "بيلينينسيس" المتواضع، لكن التحدي الذي واجهه الفريق أصبح أكثر صعوبة حيث بدأ بتسعة لاعبين فقط على أرضية الملعب. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:38+0000
2021-11-28T10:38+0000
كرة القدم
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أدت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تدمير استعدادات فريق بيلينينسيس للمباراة.وشعر العديد من اللاعبين بوهن شديد خلال مباراة يوم السبت، حتى أنهم اختاروا حارسًا احتياطيًا ليلعب بمركز الدفاع قبل إجبارهم على إنهاء المباراة مبكرًا بعد نهاية الشوط الأول حسب موقع "غول".ما السر وراء لعب بيلينينسيس بتسعة أفرادبدأت مشاكل النادي، عندما ثبتت إصابة أحد لاعبيه الذين ظهرت عليه أعراض مرتبطة بكوفيد-19وأسفرت الاختبارات الإضافية عن إجمالي 17 حالة، 13 حالة بين اللاعبين وأربع حالات أخرى في الجهاز الفني للفريق.ومع ذلك، استمرت المباراة، على الرغم من غضب العديد من لاعبي "بيلينينسيس" الذين أصدروا بيانًا مشتركًا على وسائل التواصل الاجتماعي.وجاء في البيان: "كرة القدم لها قلب فقط إذا كانت تنافسية ورياضية حقًا، كرة القدم لها قلب عندما تكون نموذجًا للصحة العامة، اليوم، فقدت كرة القدم قلبها".سيناريو متوقعيتنبأ أي متابع لكرة القدم بخسارة الفريق الذي يلعب بـ9 لاعبين من بينهم حارس مرمى في مركز قلب الدفاع.وكما يقول المثل، فإن المصائب لا تأتي فرادى، حيث افتتح لاعب "بيلينينسيس" إدواردو كاو التسجيل لبنفيكا بهدف عكسي، فيما ضاعف هاريس سيفيروفيتش النتيجة في الدقيقة 13.وبحلول نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا قد تقدم بالفعل 7-0، وفي بداية الشوط الثاني، بدأ "بيلينينسيس" بـ7 لاعبين فقط بسبب الإصابات، ثم تعرض لاعب آخر لإصابة في الدقيقة الأولى، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم التكافؤ.وتسمح لوائح (فيفا) للفريق باللعب بحد أدنى سبعة لاعبين، وإذا انخفض العدد إلى أقل من هذا الرقم، فسيتم التخلي عن المباراة ويتم منح الخصم انتصارًا بشكل آلي، وهو ما حدث بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني.
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كرة القدم

فريق يبدأ مباراة بـ9 لاعبين وينهيها بـ6 ويخسر 7-0

10:38 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYERكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYER
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شكلت استضافة نادي "بنفيكا" مهمة صعبة على نادي "بيلينينسيس" المتواضع، لكن التحدي الذي واجهه الفريق أصبح أكثر صعوبة حيث بدأ بتسعة لاعبين فقط على أرضية الملعب.
أدت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تدمير استعدادات فريق بيلينينسيس للمباراة.
وشعر العديد من اللاعبين بوهن شديد خلال مباراة يوم السبت، حتى أنهم اختاروا حارسًا احتياطيًا ليلعب بمركز الدفاع قبل إجبارهم على إنهاء المباراة مبكرًا بعد نهاية الشوط الأول حسب موقع "غول".
ما السر وراء لعب بيلينينسيس بتسعة أفراد
بدأت مشاكل النادي، عندما ثبتت إصابة أحد لاعبيه الذين ظهرت عليه أعراض مرتبطة بكوفيد-19
وأسفرت الاختبارات الإضافية عن إجمالي 17 حالة، 13 حالة بين اللاعبين وأربع حالات أخرى في الجهاز الفني للفريق.
ومع ذلك، استمرت المباراة، على الرغم من غضب العديد من لاعبي "بيلينينسيس" الذين أصدروا بيانًا مشتركًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان: "كرة القدم لها قلب فقط إذا كانت تنافسية ورياضية حقًا، كرة القدم لها قلب عندما تكون نموذجًا للصحة العامة، اليوم، فقدت كرة القدم قلبها".
سيناريو متوقع
يتنبأ أي متابع لكرة القدم بخسارة الفريق الذي يلعب بـ9 لاعبين من بينهم حارس مرمى في مركز قلب الدفاع.
وكما يقول المثل، فإن المصائب لا تأتي فرادى، حيث افتتح لاعب "بيلينينسيس" إدواردو كاو التسجيل لبنفيكا بهدف عكسي، فيما ضاعف هاريس سيفيروفيتش النتيجة في الدقيقة 13.
وبحلول نهاية الشوط الأول، كان بنفيكا قد تقدم بالفعل 7-0، وفي بداية الشوط الثاني، بدأ "بيلينينسيس" بـ7 لاعبين فقط بسبب الإصابات، ثم تعرض لاعب آخر لإصابة في الدقيقة الأولى، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم التكافؤ.
وتسمح لوائح (فيفا) للفريق باللعب بحد أدنى سبعة لاعبين، وإذا انخفض العدد إلى أقل من هذا الرقم، فسيتم التخلي عن المباراة ويتم منح الخصم انتصارًا بشكل آلي، وهو ما حدث بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني.
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