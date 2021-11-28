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https://arabic.sputniknews.com/20211128/فوز-قاتل-لبرشلونة-خارج-ملعبه-على-فياريال-فيديو-1053342429.html
فوز قاتل لبرشلونة خارج ملعبه على فياريال.. فيديو
فوز قاتل لبرشلونة خارج ملعبه على فياريال.. فيديو
سجل برشلونة هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 في فياريال، يوم السبت، في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشابي هرنانديز،... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T00:26+0000
2021-11-28T00:26+0000
2021-11-28T00:39+0000
ترتيب الدوري الإسباني
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وراوغ ممفيس ديباي بهدوء الحارس خيرونيمو رولي ليحرز هدفا محوريا في الدقيقة 88 مانحا برشلونة التقدم 2-1، ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد.وقاتل فياريال ليحول تأخره إلى تعادل عبر صمويل تشوكويزي في الدقيقة 76، بعد أن منح فرينكي دي يونج التقدم للزوار في وقت مبكر بالشوط الثاني.وبقي فياريال، الذي خسر بملعبه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز 12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.وجاء انتصار برشلونة بعد انتصاره 1-صفر على إسبانيول الأسبوع الماضي في أول مباراة بقيادة تشابي، ثم التعادل بدون أهداف مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.وقال تشابي، واحتاج برشلونة إلى تدخل حكم الفيديو لتأكيد هدف دي يونج بعد احتسابه تسللا في بداية الأمر.
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ترتيب الدوري الإسباني
فوز قاتل لبرشلونة خارج ملعبه على فياريال.. فيديو 00:26 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 00:39 GMT 28.11.2021)
سجل برشلونة هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 في فياريال، يوم السبت، في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشابي هرنانديز، بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وراوغ ممفيس ديباي بهدوء الحارس خيرونيمو رولي
ليحرز هدفا محوريا في الدقيقة 88
مانحا برشلونة التقدم 2-1، ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد.
وقاتل فياريال ليحول تأخره إلى تعادل عبر صمويل تشوكويزي في الدقيقة 76، بعد أن منح فرينكي دي يونج التقدم للزوار في وقت مبكر بالشوط الثاني.
وبقي فياريال،
الذي خسر بملعبه أمام مانشستر يونايتد
في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز 12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.
وجاء انتصار برشلونة بعد انتصاره 1-صفر على إسبانيول الأسبوع الماضي في أول مباراة بقيادة تشابي، ثم التعادل بدون أهداف مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.
"سيطرتنا كانت أقل مما توقعت، لكن في النهاية سجلنا الهدف عن طريق ممفيس. إنها ثلاث نقاط ذهبية. يجب أن تكون محظوظا أيضا. فياريال لا يستحق الخسارة".
واحتاج برشلونة إلى تدخل حكم الفيديو لتأكيد هدف دي يونج بعد احتسابه تسللا في بداية الأمر.